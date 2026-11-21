معاون رئیس جمهور آمریکا درباره محکوم کردن جنگ علیه ایران ابراز تردید و تأکید کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ کسی است که تصمیم می‌گیرد و نقش او ایجاب می‌کند که از ترامپ حمایت کند.

به گزارش تابناک؛ اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره پستی که می‌گفت جنگ با ایران دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بوده است، مطرح شد.

او اظهار کرد که ترامپ گفته است که دوباره همین تصمیم را خواهد گرفت و افزود: «وظیفه من در جایگاه خودم حمایت از رئیس جمهور ایالات متحده است.»

ونس در دلیل تراشی برای جنگ افروزی در منطقه و تجاوز به کشورمان مدعی شد که هدف اصلی اقدام علیه ایران، جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح‌های هسته‌ای است.»

ونس در اظهارات ضدایرانی خود، اتهاماتی علیه ایران در حمایت از آنچه «تروریسم جهانی» خواند، وارد کرد و در اظهاراتی عوام فریبانه نسبت به عواقب دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داد و ادعا کرد که این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن جان انسان‌ها شود! این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده برنامه‌هسته‌ای نظامی نداشته و ندارد و آژانس انرژی اتمی نیز مدرکی دال بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده است.

منبع: ایسنا



