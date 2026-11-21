علیرضا بیرانوند درباره احتمال بازگشت به پرسپولیس واکنش نشان داد و تأکید کرد که فعلاً با تراکتور قرارداد دارد.

واکنش بیرانوند به احتمال بازگشتش به پرسپولیس

به گزارش تابناک؛ دروازه‌بان سابق پرسپولیس در واکنش به این‌که تشکرش از این باشگاه پیامی برای بازگشت به این تیم بوده، گفت: وظیفه‌ام بود که این کار را انجام بدهم زیرا اتفاقات خیلی بزرگی در این باشگاه برای من افتاد. الان با تراکتور قرارداد دارم و سرباز فجرسپاسی هستم. تا جایی که بتوانم برای آن تیمی که قرارداد دارم بازی کنم.

رابطه خیلی خوبی با هواداران پرسپولیس دارم. کینه آنها از من دوست‌داشتنی است و بحث کری هم نبود بلکه تشویق خاص خودشان را انجام دادند.

باید تا جایی که قرارداد دارم با تراکتور تمرین کنم و امیدوارم خیلی زود به این تیم بازگردم زیرا امسال کار خیلی سختی برای قهرمانی دارد. امیدوارم به این تیم کمک کنم.



