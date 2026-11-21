رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور آخرین و جدیدترین پیش‌بینی آب‌وهوای استان‌های کشور را تشریح کرد.

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در بیشتر مناطق کشور، جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما به‌ویژه در نوار شمالی کشور مورد انتظار است و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی افزود: روز یکشنبه با عبور امواج کم‌دامنه تراز میانی جو از شمال غرب کشور، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در شمال غرب کشور، بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور گفت: امروز و فردا خلیج‌فارس و دریای خزر مواج خواهند بود.



