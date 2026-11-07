رییس سازمان مدیریت بحران کشور بااشاره به اینکه ۲۵ استان درگیر بارش و ال نینو هستند، از آماده باش ۱۸ هزار تیم امدادی و بازگشایی محورهای مسدود براثر ریزش کوه و سیلاب خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رییس سازمان مدیریت بحران کشور بااشاره به اینکه ۲۵ استان درگیر بارش و ال نینو هستند، از آماده باش ۱۸ هزار تیم امدادی و بازگشایی محورهای مسدود براثر ریزش کوه و سیلاب خبر داد.

حسین ساجدی نیا در ادامه گفت: تقریبا از خردادماه امسال، زمانی که سازمان هواشناسی اعلام کرد که بارش‌های ال نینو را خواهیم داشت و در ایام پائیز بارش‌های شدید رخ می‌دهد، قرارگاهی را در سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل دادیم و با همه دستگاه‌های امدادی و وزارت خانه‌ها برنامه ریزی کامل صورت گرفت و خوشبختانه همه دستگاه‌ها آمادگی خودشان را اعلام کردند.

وی افزود: در شهریورماه، دستورالعمل بارش‌های ال نینو را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردیم. همه وزارتخانه‌ها و خصوصاً استانداری‌ها، توسط وزیر کشور جلسه گذاشتیم و برنامه ریزی انجام گرفت. خوشبختانه تا امروز همه دستگاه‌ها برابر پیش بینی هایی که باید صورت می‌گرفت برنامه‌های خودشان را انجام دادند و آمادگی‌های خودشان را احراز کردند و بحمدالله از آمادگی خوبی برخوردار هستند.

آغاز بارش‌ها از ۱۵ مهر و درگیری ۲۵ استان

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ما آمادگی خود را سعی کردیم داشته باشیم و بتوانیم برنامه ریزی کافی و کامل را انشاءالله اجرایی کنیم. از ۱۵ مهرماه قرار بود این بارش‌ها شروع شود و ال نینو وارد کشور شود و چندین استان ما را هم درگیر کرد؛ از آن زمان به بعد، ولی در چند روز اخیر بیشترین بارش‌ها را داشتیم که پنج استان کشور در وضعیت قرمز و مابقی در وضعیت نارنجی قرار دارند و می‌توانیم بگوییم ۲۵ استان ما را حداقل این بحث بارش‌ها و ال نینو درگیر خواهد کرد که همه آمادگی دارند.

آماده‌باش ۱۸ هزار تیم امدادی در کشور

ساجدی نیا گفت: ۱۸ هزار تیم امدادی الان آماده هستند و آمادگی داریم که تا ۴۱ هزار تیم امدادی نیز افزایش دهیم.یش از ۴۰ هزار دستگاه و تجهیزات در آمادگی قرار گرفته اند؛ چه در بخش دولتی، چه بخش خصوصی و چه دستگاه‌های امدادی که امروز تقریباً ۲۶ هزار دستگاه فعال شده است و در چند روز گذشته و به همین روند ادامه خواهد داشت.

بیشترین بارش‌ها در لرستان و چهارمحال و بختیاری

وی افزود: الان بیشتر در استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری بیشترین بارش‌ها را داشته ایم که باید آمادگی داشته باشند. ۱۰۰ روستا فقط در استان لرستان قطعی برق داشتند و سریعاً برقشان برقرار شد. این نشانه آمادگی دستگاه امدادی ما، خصوصاً وزارت نیرو است که کار خوبی انجام دادند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در محدوده استان لرستان و خوزستان چندین مورد داشتیم که به واسطه فرونشست یا ریزش کوه، مسیرها بسته شده بود، ولی خوشبختانه به هموطنانمان هیچ آسیبی نرسید. مسیرها الان تقریباً باز شده و همه اقدامات صورت گرفته و عزیزان هموطنمان به صورت اتوبوس هم منتقل شدند و مشکل خاصی نداشتیم.

ساجدی نیا در پایان گفت: الان هم بحمدالله آمادگی‌ها خوب است و برای روزهای بعدی هم آماده هستیم. الان دیگر نمی‌پذیریم و نمی‌گوییم که ما غافلگیر شدیم؛ همه آمادگی دارند و همه تلاششان را در حد بضاعتشان و حتی بیشتر انجام می‌دهند که آسیب به هموطنان نرسد. تا الان هم حداقل مشکلات را داشتیم و انشاءالله با آمادگی که احراز شده و حضوری که همه دستگاه‌ها در سراسر کشور دارند، بتوانیم این شرایط را مدیریت کنیم.

آماده‌باش نیروهای اورژانس ۱۱۵ در استان‌های تحت تأثیر هشدارهای هواشناسی

رئیس سازمان اورژانس کشور از آماده‌باش نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان‌های تحت تأثیر هشدارهای هواشناسی و اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ آمادگی عملیاتی و تداوم خدمات فوریت‌های پزشکی خبر داد.

به گزارش ایسنا، جعفر میعادفر با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه‌های جوی و احتمال وقوع مخاطراتی از جمله بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما و آب‌گرفتگی معابر و سیلاب در برخی مناطق کشور اظهار کرد: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی در استان‌های تحت تأثیر این شرایط جوی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا خدمات فوریت‌های پزشکی به شهروندان بدون وقفه ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا، آمادگی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، بررسی فنی و تجهیزاتی آمبولانس‌ها، تأمین سوخت کافی و کنترل تجهیزات پزشکی و امدادی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مراکز پیام و ارتباطات با رصد مستمر وضعیت محورهای مواصلاتی و مناطق پرخطر و هماهنگی با مراکز هدایت عملیات بحران (EOC) و سایر دستگاه‌های امدادی، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی را دارند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در شرایط جوی نامساعد افزود: نیروهای عملیاتی نیز با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت الزامات ایمنی، مأموریت‌های خود را متناسب با شرایط محیطی انجام می‌دهند تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.

میعادفر همچنین از شهروندان خواست از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مردم از توقف و عبور از حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مسیرهای آب‌گرفته و تلاش برای عبور از جریان آب پرهیز کنند و هنگام وقوع رعدوبرق نیز از حضور در فضاهای باز و زیر درختان خودداری داشته باشند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث و نیاز به دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و اطلاعات دقیق محل حادثه را در اختیار کارشناسان مرکز ارتباطات قرار دهند.

آماده باش تیم‌های هلال احمر تا پایان هشدار قرمز سازمان هواشناسی

مجتبی خالدی سخنگوی هلال احمر گفت: پیرو هشدار سازمان هواشناسی از دو ماه گذشته مبنی بر وقوع پدیده ال نینو در پاییز ۱۴۰۵ جمعیت هلال احمر بلافاصله جلسات کارشناسی خود را تشکیل داد در دو قسمت بحث تجهیز پایگاه‌های امدادی به لوازم و تجهیزات مربوط به امداد و نجات در سیلاب و بارندگی‌های مرتبط و همچنین در خصوص آموزش نیروهای تخصصی جمعیت اقدامات خوبی انجام شد.

وی افزود: با توجه به هشدار قرمز سازمان هواشناسی از ۲۴ ساعت گذشته جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش قرار گرفت و تمام مراکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر شامل ۵۲۵ شعبه امدادی هلال احمر، ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار جمعیت هلال احمر در حالت آماده باش هستند و تمام تیم‌های واکنش سریع، تمام تیم‌های مدیریت سیلاب جمعیت هلال احمر، تیم‌های ارزیابی صحنه و همچنین تیم‌های ویژه جستجو و نجات جمعیت در حالت آماده باشند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: استان‌های البرز، مازندران، لرستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان درخواست کمک کردند از تیم‌های امداد و نجات و تا این لحظه ۶۹ نفر امدادرسانی شدند و بیش از ۱۱ باب منزل مسکونی که دچار سانحه شده بودند توسط همکاران امداد جمعیت هلال احمر امداد دریافت کردند.

وی افزود: تیم‌های هلال احمر تا پایان هشدار قرمز سازمان هواشناسی در حالت آماده باش خواهند بود.

منبع: ایسنا