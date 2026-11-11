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توافق مهم روسیه و آمریکا در ابوظبی

روسیه و آمریکا در مذاکرات ابوظبی به توافق مهمی درباره انجام یک تبادل گسترده اسرا دست یافتند. توافقی که جزئیات آن قرار است در آینده اعلام شود.

کد خبر: 4201269تاریخ انتشار: 2190 بازدید۰

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به گزارش تابناک، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه تأکید کرد: مذاکرات ابوظبی در فضایی دوستانه و با رویکردی عمل‌گرایانه برگزار شد. موضوع ساختار امنیت اروپا، محور اصلی مذاکرات بود.

وی افزود: هیچ‌گونه گفت‌وگویی با نمایندگان کشورهای اروپایی در ابوظبی انجام نشد.

او ادامه داد: درباره انجام یک تبادل گسترده و جدید اسرا توافق کردیم و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهیم کرد.

رئیس هیئت مذاکراتی روسیه تأکید کرد: جزئیات مذاکرات را به‌صورت علنی مطرح نخواهیم کرد، مگر پس از دستیابی به توافق‌ها.

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برچسب ها

توافقابوظبیآمریکا و اروپاهیئت مذاکره‌کننده روسیه

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