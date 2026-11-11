توافق مهم روسیه و آمریکا در ابوظبی

روسیه و آمریکا در مذاکرات ابوظبی به توافق مهمی درباره انجام یک تبادل گسترده اسرا دست یافتند. توافقی که جزئیات آن قرار است در آینده اعلام شود.

به گزارش تابناک، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه تأکید کرد: مذاکرات ابوظبی در فضایی دوستانه و با رویکردی عمل‌گرایانه برگزار شد. موضوع ساختار امنیت اروپا، محور اصلی مذاکرات بود.

وی افزود: هیچ‌گونه گفت‌وگویی با نمایندگان کشورهای اروپایی در ابوظبی انجام نشد.

او ادامه داد: درباره انجام یک تبادل گسترده و جدید اسرا توافق کردیم و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهیم کرد.

رئیس هیئت مذاکراتی روسیه تأکید کرد: جزئیات مذاکرات را به‌صورت علنی مطرح نخواهیم کرد، مگر پس از دستیابی به توافق‌ها.

منبع: انتخاب