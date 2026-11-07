سفر مقامات ایرانی به قطر؛ تلاش برای توافق احتمالی با آمریکا

به گزارش تابناک؛ روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که هیئتی از ایران قرار است طی روزهای آینده و احتمالا از امروز- شنبه- (۱۶ آبان) به دوحه سفر کند تا درباره توافقی احتمالی با آمریکا گفت‌وگو کند.



به نوشته این روزنامه، نشانه‌هایی از تلاش تهران و واشنگتن برای یافتن راهی جهت پایان دادن به بحران کنونی دیده می‌شود. در همین راستا، مشاوران و متحدان ترامپ نیز می‌کوشند او را به پذیرش توافق و پایان دادن به جنگ متقاعد کنند.



این گزارش حاکی است که پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، مشاوران و متحدان ترامپ تلاش‌های خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم او درباره پایان جنگ با ایران یا ازسرگیری حملات افزایش داده‌اند.



بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، مدت مذاکرات مقدماتی که در تفاهم‌نامه ژوئن (خرداد) ۶۰ روز تعیین شده بود، به دو روز کاهش می‌یابد تا مذاکرات هسته‌ای بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود.



یکی از منابع آگاه گفته است این پیشنهاد می‌تواند فرصتی برای ترامپ فراهم کند تا روند پایان دادن به جنگ را آغاز کند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست ایران با چنین توافقی موافقت خواهد کرد یا خیر.



در همین حال، یک مقام کاخ سفید مدعی شد ترامپ برای تصمیم‌گیری عجله‌ای ندارد؛ به‌ویژه آنکه اقتصاد ایران با مشکلاتی روبه‌روست و انتقال نفت از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که ترامپ در نهایت تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که در راستای منافع آمریکا باشد.





تحرکات نظامی آمریکا در منطقه



در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق ادامه دارد، پنتاگون نیز از آمادگی خود برای اجرای گزینه‌های نظامی خبر داده است.



یک مقام وزارت جنگ آمریکا به وال‌استریت ژورنال گفت که مأموریت این وزارتخانه، آماده‌سازی و اجرای گزینه‌های نظامی پیش روی رئیس‌جمهور است.



مقام‌های آمریکایی نیز اعلام کردند در صورتی که ترامپ توصیه طرفداران ادامه جنگ و تکمیل عملیات نظامی را بپذیرد، پنتاگون برای اجرای سریع دستورات او آمادگی دارد.



به گفته این مقام‌ها، از اواخر ماه جاری میلادی و هم‌زمان با ورود تجهیزات نظامی بیشتر به منطقه، شرایط برای ازسرگیری عملیات نظامی فراهم‌تر خواهد شد.



در همین راستا، ناوگروه هواپیمابر «یو‌اس‌اس تئودور روزولت» به همراه ده‌ها فروند جنگنده از اقیانوس آرام به سمت منطقه در حرکت است. این ناوگروه قرار است از روز جمعه برای چند روز در سنگاپور توقف کند و دست‌کم دو هفته دیگر به غرب آسیا برسد.



همچنین پیش‌بینی می‌شود یک یگان دیگر از تفنگداران دریایی آمریکا در اواخر ماه جاری به ناوگان مستقر در منطقه، متشکل از حدود ۲۰ شناور، ملحق شود.



آمریکا علاوه بر این، سامانه پدافندی پاتریوت را به سرزمین‌های اشغالی منتقل کرده، نیروهای خود را از پایگاه‌های در معرض حملات احتمالی ایران جابه‌جا کرده و بر شمار شناورها، مهمات و نیروهای نظامی خود در منطقه افزوده است.





اختلاف در واشنگتن بر سر ادامه جنگ



وال‌استریت ژورنال در بخش دیگری از گزارش خود به اختلاف‌نظر در دولت آمریکا درباره ادامه جنگ با ایران پرداخت و نوشت که مخالفت رأی‌دهندگان آمریکایی با جنگ در انتخابات میان‌دوره‌ای آشکار شد؛ موضوعی که پس از انتخابات، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز با طرح این پرسش در شبکه‌های اجتماعی که آیا جنگ ارزش هزینه‌هایش را داشته است، به آن واکنش نشان داد.



به گفته مقام‌های آمریکایی، ونس پیش از انتشار این اظهارنظر به ترامپ اطلاع داده بود که قصد دارد شکست انتخاباتی را به جنگ با ایران نسبت دهد.



در مقابل، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا و دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست‌های اخیر درباره گزینه‌های نظامی ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران را مورد حمایت قرار داده‌اند.



همچنین شماری از مشاوران تندرو خارج از دولت آمریکا از زمان انتخابات با ترامپ تماس گرفته و استدلال کرده‌اند که اعتبار سیاسی او به وادار کردن ایران به چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای وابسته است؛ هدفی که به باور آنها می‌تواند هزینه‌های سیاسی جنگ را توجیه کند.



در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، خواستار تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره تجارت ایران شده‌اند.



در سوی دیگر، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، همچون ونس از ادامه مسیر دیپلماسی و دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است.



شماری دیگر از مشاوران خارج از دولت نیز با ترامپ تماس گرفته و خواستار پایان دادن به جنگ شده‌اند.



این در حالی است که به نوشته وال‌استریت ژورنال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همچنان برای انجام حملات جدید علیه ایران تلاش می‌کند.



این روزنامه در جمع‌بندی خود نوشت که ترامپ در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار دارد که می‌تواند بر ادامه دوره ریاست‌جمهوری او تأثیر بگذارد؛ تصمیمی که در شرایط اختلاف‌نظر میان مشاوران و نبود اجماع سیاسی اتخاذ خواهد شد.



ترامپ روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره احتمال تشدید حملات علیه ایران گفت: «اکنون تصمیم خواهیم گرفت. ترجیح می‌دهم در صورت امکان، بقیه کشور را نابود نکنم، اما شاید مجبور به این کار شوم. به‌زودی خواهید فهمید.»



از سوی دیگر، شامگاه جمعه گزارش‌هایی درباره وقوع انفجارهایی در جزیره قشم در تنگه هرمز منتشر شد. این گزارش‌ها پس از آن مطرح شد که یک مقام آمریکایی از انجام حملاتی محدود خبر داد.



آمریکا طی هفته‌های اخیر چندین حمله محدود انجام داده، اما هم‌زمان تأکید کرده است که این اقدامات به معنای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده نیست.

منبع: ایلنا