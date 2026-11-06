معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برای ورود به عرصه جدید دیپلماسی، باید اقدامات عملی آمریکایی‌ها را مشاهده کنیم و به تعهدات کاغذی آن‌ها اکتفا نخواهیم کرد.

به گزارش تابناک؛ علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی با اشاره به سابقه مذاکرات با آمریکا اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته، چهار دور فرایند دیپلماسی با آمریکایی‌ها داشتیم که آن‌ها هر چهار دور مذاکره را با اقدامات خصمانه و نقض عهد بر هم زدند و شرایط دیگری ایجاد کردند.

وی افزود: بنابراین، حق جمهوری اسلامی ایران است که برای ورود به عرصه جدید دیپلماسی، دیگر به تعهدات کاغذی آمریکایی‌ها اکتفا نکند. ما باید اقدامات عملی را از سوی آمریکایی‌ها مشاهده کنیم.

باقری تأکید کرد: این اقدامات عملی، اقدامات بسیار بدیهی است که باید از سوی طرف مقابل انجام شود. هرگاه این اقدامات عملیاتی و انجام شد، زمینه و بستر گشایش سرفصل جدید فراهم خواهد شد.

هدف اصلی جلسه سه ساعته سرلشکر رضایی و پوتین چه

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو و دیدار با پوتین گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی یک ملاقات تفصیلی با جناب آقای پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه داشت که حدود ۳ ساعت طول کشید.

وی افزود: هدف اصلی از این سفر، ارائه پیام مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه بود.

باقری در ادامه تصریح کرد: در این پیام، هم مولفه‌های مد نظر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های دوجانبه مطرح شد و هم چشم‌انداز این همکاری‌ها و تعاملات ترسیم شده بود تا برای روس‌ها، موضوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای روشن‌تر شود.

خیال خام برخی قدرت‌ها با همکاری ایران و روسیه از بین خواهد رفت

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دو پروژه راهبردی در همکاری ایران و روسیه گفت: انتقال گاز روسیه به ایران و راه‌گذر شمال-جنوب، طرح‌های راهبردی است که خیال خام برخی قدرت‌ها از جمله آمریکا را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از بین می‌برد.

وی افزود: این دو طرح ظرفیت‌های اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد و می‌تواند هم برای پیشرفت کشور و منطقه و هم برای امنیت‌سازی از آن‌ها استفاده مطلوب داشته باشد.





منبع:فارس