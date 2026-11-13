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عکس |ارتفاعات برفی تهران با نمای دماوند سپیدپوش
تصاویری زیبا از حجم برف در پیست اسکی توچال با نمای دماوند سپیدپوش طی بارشهای اخیر را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، تصاویری زیبا از حجم برف در پیست اسکی توچال با نمای دماوند سپیدپوش طی بارشهای اخیر را مشاهده میکنید.
در عین حال، تهران نیز در زیر غبار و دود پنهان شده است.
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