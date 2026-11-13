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عکس |ارتفاعات برفی تهران با نمای دماوند سپیدپوش

تصاویری زیبا از حجم برف در پیست اسکی توچال با نمای دماوند سپیدپوش طی بارش‌های اخیر را مشاهده می‌کنید.

کد خبر: 4201684تاریخ انتشار: 570 بازدید۰
توچال و دماوند برقی

به گزارش تابناک، تصاویری زیبا از حجم برف در پیست اسکی توچال با نمای دماوند سپیدپوش طی بارش‌های اخیر را مشاهده می‌کنید.

در عین حال، تهران نیز در زیر غبار و دود پنهان شده است.

ارتفاعات برفی توچال

ارتفاعات برفی توچال

ارتفاعات برفی توچال

ارتفاعات برفی توچال

توچال و دماوند برقی

توچال و دماوند برقی

توچال و دماوند برقی


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برچسب ها

تهرانبرفبارش برفدماوندقله دماوندتوچال

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