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عکس ناسا از پوشش برف شمالغرب و غرب کشور

کد خبر: 4201068تاریخ انتشار: 1497 بازدید۰

عکس ناسا
به گزارش تابناک، ناسا تصویری از شمالغرب و غرب کشور منتشر کرده است.

نقاط نارنجی نشان دهنده پوشش برف است.

عکس ناسا

عکس ناسا

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ایرانبرفبارش برفناسا

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