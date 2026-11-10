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عکس ناسا از پوشش برف شمالغرب و غرب کشور
به گزارش تابناک، ناسا تصویری از شمالغرب و غرب کشور منتشر کرده است.
نقاط نارنجی نشان دهنده پوشش برف است.
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به گزارش تابناک، ناسا تصویری از شمالغرب و غرب کشور منتشر کرده است.
نقاط نارنجی نشان دهنده پوشش برف است.
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