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سیلاب و برف در راه ۷ استان کشور

طبق اعلام سازمان هواشناسی، این سامانه از امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش محسوس دما فعال خواهد شد و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.

کد خبر: 100000666تاریخ انتشار: 1290 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ طبق اعلام سازمان هواشناسی، این سامانه از امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش محسوس دما فعال خواهد شد و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، شرق لرستان، کرمانشاه و گیلان منطقه اثر این مخاطرات جوی خواهند بود. 

جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و بارش برف در ارتفاعات از جمله مخاطرات این سامانه است؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اکیداً خودداری کنند.

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برچسب ها

برفسیلابهشدار هواشناسی

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