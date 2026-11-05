سیلاب و برف در راه ۷ استان کشور
طبق اعلام سازمان هواشناسی، این سامانه از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش محسوس دما فعال خواهد شد و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.
به گزارش تابناک؛ طبق اعلام سازمان هواشناسی، این سامانه از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش محسوس دما فعال خواهد شد و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.
بر اساس پیشبینیهای انجامشده، استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، شرق لرستان، کرمانشاه و گیلان منطقه اثر این مخاطرات جوی خواهند بود.
جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر و بارش برف در ارتفاعات از جمله مخاطرات این سامانه است؛ لذا به شهروندان توصیه میشود از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها اکیداً خودداری کنند.
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