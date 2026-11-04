رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران از بارش باران، رگبار و رعدوبرق در استان از پنجشنبه تا یکشنبه خبر داد و نسبت به‌احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داد.



به گزارش تابناک، جعفر برزگر، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان تهران، شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج‌روز آینده آسمان استان تهران نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بارش و رعدوبرق در نیمه شمالی و غربی تهران



وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۵۷ مورخ ۱۲ آبان، از بعدازظهر پنجشنبه تا اواخر وقت یکشنبه، در بعضی ساعات بارش باران، مه رقیق و کاهش شعاع دید، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در گستره استان تهران، به‌ویژه نیمه شمالی و غربی، مورد انتظار است.



رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران با اشاره به شرایط جوی ارتفاعات گفت: در ارتفاعات بالادست و قله‌های استان، علاوه بر بارش باران، در بعضی ساعات رگبار برف و یخ‌بندان سطح زمین پیش‌بینی می‌شود. همچنین هوای مه‌آلود، محدودیت دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.



احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها



برزگر با اشاره به تقویت سامانه بارشی در روزهای پایانی هفته بیان کرد: از اواخر وقت جمعه تا یکشنبه، با تقویت تغذیه رطوبتی سامانه بارشی، در بعضی ساعات بارش متوسط یا رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: این شرایط می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر شهری، جاری‌شدن روان آب، اختلال در تردد و ترافیک شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها شود.



رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان تهران در پایان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: بخش‌های اجرایی، امدادی، راهداری‌ها و مدیریت بحران باید برای مواجهه با مخاطرات احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند تا از بروز آسیب و خسارت جلوگیری شود.