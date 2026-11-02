اصفهان بارانی شد

به گزارش تابناک، بارش شدید و رگباری باران از عصر امروز دوشنبه در شهر اصفهان، مرکز استان آغاز شد.

اداره کل هواشناسی استان پیشتر اعلام کرده بود دامنه فعالیت سامانه ناپایدار بارشی که روز یکشنبه غرب استان را در بر گرفت، در ساعات بعد از ظهر و شب امروز دوشنبه ۱۱ آبان برخی مناطق مرکزی استان را نیز فرا می‌گیرد.



هواشناسی از تداوم فعالیت سامانه ناپایدار طی فردا سه‌شنبه و ورود یک موج جدید از اواخر هفته جاری خبر داده است.

منبع: مهر

