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اصفهان بارانی شد

بارش شدید و رگباری باران از ساعاتی پیش در شهر اصفهان آغاز شده است.

کد خبر: 100000244تاریخ انتشار: 1773 بازدید

بارش بارانبه گزارش تابناک، بارش شدید و رگباری باران از عصر امروز دوشنبه در شهر اصفهان، مرکز استان آغاز شد.

اداره کل هواشناسی استان پیشتر اعلام کرده بود دامنه فعالیت سامانه ناپایدار بارشی که روز یکشنبه غرب استان را در بر گرفت، در ساعات بعد از ظهر و شب امروز دوشنبه ۱۱ آبان برخی مناطق مرکزی استان را نیز فرا می‌گیرد.

هواشناسی از تداوم فعالیت سامانه ناپایدار طی فردا سه‌شنبه و ورود یک موج جدید از اواخر هفته جاری خبر داده است.

منبع: مهر

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هواشناسیاصفهانبارندگیبارش بارانباران پاییزیرگبار باران

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