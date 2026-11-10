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واکنش عراقچی به ادعای مضحک حملات سایبری در فرانسه
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به ادعای مضحک دولت فرانسه در خصوص حمله سایبری به یخچالها در این کشور واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به ادعای مضحک دولت فرانسه در خصوص حمله سایبری به یخچالها در این کشور نوشت:
دولت فرانسه که از مدیریت یخچالها هم ناتوان است، چه رسد به رسیدگی به اعتراضات مردم خود، برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانیهای خود، مسئولیت را به گردن دیگران میاندازد.
بله، ایران قدرتمند است؛ اما برخلاف فرانسه، ما قدرت خود را از طریق حمایت از کشتارها در غزه یا بمباران مدارس و بیمارستانها اعمال نمیکنیم.
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