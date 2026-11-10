تهران در واکنش به ادعای عجیب فرانسه درباره حمله سایبری به فروشگاه‌های این کشور، با لحنی کنایه‌آمیز اتهام‌زنی پاریس علیه ایران را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروژ (سه‌شنبه) ۱۹ آبان‌ماه در بیانیه‌ای اتهام‌های بی‌اساس دولت فرانسه علیه ایران را یه طور قاطع رد کرد. در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه اتهام‌های بی‌اساس و مغرضانه دولت فرانسه علیه ایران مبنی بر مشارکت در اقدامات ادعایی سایبری در فرانسه را کاملا مردود دانسته و سیاست نخ‌نمای اتهام‌زنی علیه ایران را شدیدا محکوم می‌کند. این بیانیه می‌افزاید: طرح اتهام تازه علیه ایران، که در ادامه اتهام‌ها و ادعاهای تکراری پیشین با هدف انحراف افکار عمومی از سیاست‌های مخرب فرانسه در قبال ایران و منطقه غرب آسیا، به‌ویژه میزبانی چند‌دهه‌ای گروه‌های تروریستی و حمایت از نسل‌کشی فلسطینیان صورت می‌گیرد، اقدامی بسیار غیرمسئولانه و سخیف برای تخریب چهره ایران و اخلال در روابط آن با سایر کشورهاست و صرفا موجب خوشایند آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بین‌الملل شده است.

در بیانیه فوق عنوان شده است: طرح این ادعاهای بی‌اساس از سوی دولت فرانسه به منزله فرافکنی ضعف‌هایشان در حکمرانی، ناتوانی در تامین مطالبات مردم و قصور در رفع ضعف سامانه‌های اداره کشور است که حتی قادر به کنترل درجه حرارت یخچال‌ها هم نیستند و درصدد هستند تا تقصیر آن را با طرح اتهامات سخیف به دوش عوامل خارجی بیندازند.

توصیه به مقامات فرانسه

این بیانیه می‌افزاید: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقامات فرانسه توصیه اکید می‌کند به‌جای صرف بودجه‌های کلان برای مداخله در کشورهای دیگر، از جمله با سوءاستفاده از پوشش دیپلماتیک و پروژه‌های به‌ظاهر فرهنگی، امکانات خود را صرف پاسخگویی به مطالبات معیشتی و آموزشی مردم خود کند. در بیانیه مذکور عنوان شده است: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسولیت بین‌المللی دولت فرانسه به‌خاطر اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و مداخلات غیرقانونی فرانسه علیه ایران، تأکید می‌کند که در اتخاذ تدابیر ضروری و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود در قبال تحرکات غیرقانونی خارجی تردید نخواهد کرد.

به گزارش فارس، دولت فرانسه در پی حمله سایبری به سیستم‌های سرمایشی فروشگاه‌ها در این کشور انگشت اتهام را متوجه ایران کرد. در همین رابطه وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد که سپاه پاسداران پشت حمله سایبری به سیستم‌های سرمایشی فروشگاه‌ها قرار دارد.وزارت خارجه فرانسه نیز در این خصوص اقدام به احضار سفیر ایران در پاریس به این وزارتخانه کرد.