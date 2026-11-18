فاجعه عظیم بانکی را ببینید؛ منتظر انحلال این بانک باشیم؟ بانک قرض‌الحسنه رسالت با مدیریت محمدحسین حسین‌زاده، در سال گذشته عملکرد نگران‌کننده‌ای از خود …

ادعای قاچاق دولتی 10 میلیون لیتر سوخت! یاشار سلطانی ادعا کرد دولت به واسطه آنکه نتوانسته در سیستان و بلوچستان کار ایجاد کند، برای جلو…