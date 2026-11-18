1 دیدگاه798 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
نماینده مجلس: زورمان به لابی قدرتمند خودروسازان نمیرسد!
تعداد بازدید: ۱۹۴
سمیه رفیعی نماینده مجلس در اعترافی تلخ در صداوسیما گفت: «زورمان به لابی قدرتمند خودروسازان نمیرسد!» اظهارات رفیعی را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
خنده تلخ این هست که همه(مردم) مینویسیم بدون حرف زشت اما واقعیت این هست که شما هم توان اعلام نظرات مردم رو ندارید،،شما هم روزتان نمیرسه؟!!!!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.