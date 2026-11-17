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وضعیت تلخ رفتگر لاهیجانی حین کار
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ویدیویی از یک پاکبان لاهیجانی در فضای مجازی وایرال شده که با پای شکسته در حال کار کردن است. مشخص نیست با توجه به جنس شغل یک رفتگر، چرا شهرداری به این پاکبان مرخصی با حقوق نداده که او مجبور به چنین کاری با چنین وضعیتی نشود. ویدیو را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
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