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تاکتیک جدید دولت برای مقابله با قاچاق سوخت

تعداد بازدید: ۵۱
کد خبر: 4201674 222 بازدید تاریخ انتشار:
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محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: «کارت سوخت جایگاه‌ها در اتمام استان‌ها جمع آوری خواهد شد و مردم فقط می‌توانند با کارت خودشان بنزین بزنند و‌ خبری از بنزین آزاد بدون محدودیت دیگر نیست.» جزئیات را از زبان قائم پناه می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
سهمیه بنزینقاچاق سوختویدیونبض خبرسهمیه بنزین آزادمحمد جعفر قائم پناه

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