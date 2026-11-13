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نبض خبر
تاکتیک جدید دولت برای مقابله با قاچاق سوخت
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تعداد بازدید: ۵۱
محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: «کارت سوخت جایگاهها در اتمام استانها جمع آوری خواهد شد و مردم فقط میتوانند با کارت خودشان بنزین بزنند و خبری از بنزین آزاد بدون محدودیت دیگر نیست.» جزئیات را از زبان قائم پناه میبینید و میشنوید.
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