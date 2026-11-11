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بنزین سوپر ۱۱۰ هزار تومانی به ۱۷ استان رسید

قیمت بنزین سوپر داخلی در برخی مناطق به لیتری ۱۱۰ هزار تومان رسیده و عرضه آن در ۱۷ استان کشور جریان دارد. در حال حاضر ۸۴ جایگاه عرضه این سوخت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

کد خبر: 4201253تاریخ انتشار: 468 بازدید۱

پمپ+بنزین

به گزارش فهرست جدید جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر داخلی در کشور منتشر شد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در حال حاضر ۸۴ جایگاه در ۱۷ استان امکان عرضه این نوع سوخت را دارند و تهران نیز دارای جایگاه‌های ثابت و سیار برای توزیع بنزین سوپر است.

بر اساس اعلام قبلی، قیمت هر لیتر بنزین سوپر داخلی با توافق میان جایگاه و پالایشگاه تعیین می‌شود و نرخ آن در برخی مناطق به ۱۱۰ هزار تومان می‌رسد. البته به دلیل تفاوت هزینه‌های حمل‌ونقل و فاصله از پالایشگاه‌های جنوبی، این سوخت در بعضی مناطق با نرخ حدود ۱۰۳ هزار تومان نیز عرضه می‌شود.

فعالیت ۸۴ جایگاه در ۱۷ استان

طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تاکنون ۲۲۸ جایگاه مجوز عرضه بنزین سوپر داخلی را دریافت کرده‌اند. از این تعداد، ۱۵۲ جایگاه برای عرضه این سوخت قرارداد منعقد کرده‌اند و ۸۴ جایگاه نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وضعیت عرضه بنزین سوپر در تهران

در تهران نیز دو جایگاه ثابت و هشت جایگاه سیار عرضه بنزین سوپر داخلی را بر عهده دارند. فهرست منتشرشده شامل نشانی جایگاه‌های عرضه در تهران و سایر استان‌هاست و رانندگان می‌توانند برای اطلاع از نزدیک‌ترین محل عرضه، تصاویر و جدول منتشرشده را بررسی کنند.


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برچسب ها

پالایشگاهبنزین سوپربنزین سوپر داخلی

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

داریدباشیب ملایم قیمت بنزین رو اونجوری که دلتون میخاد افزایش میدید.از هوش مصنوعی برای بیچاره کردن ما بهره بردید

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