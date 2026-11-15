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سهمیه ویژه بنزین برای هرمزگان

در پی اعتراضات اخیر به وضعیت سوخت در برخی شهرهای هرمزگان، دولت از برنامه افزایش سهمیه بنزین این استان متناسب با شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و جنگی خبر داد.

کد خبر: 4202039تاریخ انتشار: 771 بازدید

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به گزارش تابناک؛ احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار کرد: به دنبال سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان و بررسی شرایط خاص استان از جمله تفاوت‌های اقلیمی، مشکلات حمل‌ونقل عمومی، پراکندگی جغرافیایی شهرها و روستاها و همچنین شرایط خاص جنگی استان، مقرر شد اصلاحیه‌ای برای افزایش سهمیه کارت‌های سوخت استان هرمزگان از اول آذرماه صورت بگیرد.

وی گفت: این سهمیه ویژه شرایط جنگی استان است و میزان آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.

افزایش سهمیه سوخت هرمزگان با شرایط جنگی

نفیسی افزود: همچنین در بحث شناورهای صیادی نیز تصمیم گرفته شد که به‌صورت متمرکز و با کارت سوخت بتوانند سوخت دریافت کنند.

وی ادامه داد: در بخش ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز قرار است سامانه‌ای طراحی شود تا نیروهای این بخش که نیاز بیشتری به بنزین دارند، مانند معلمان، کادر درمان، خودروهای خدمت‌رسان از جمله آمبولانس‌ها، آتش‌نشانی‌ها، گروه‌های خدمت‌رسان صنعت آب و برق و دیگر گروه‌های خدمات عمومی، اطلاعات خود را ثبت کنند و متناسب با نیاز این بخش، سوخت تأمین شود.

 طی دو روز اخیر در برخی شهرشتان‌های هرمزگان، اعتراضاتی در زمینه سوخت شکل گرفت.


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برچسب ها

شناورهرمزگانشرایط جنگیسهمیه ویژه بنزین

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