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کارگروه آلودگی هوا: مدارس تعطیل نیستند

کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری برقرار می‌شود و برنامه صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی مدارس در کلیه مقاطع در فضای باز ممنوع گردید.

کد خبر: 4202045تاریخ انتشار: 804 بازدید

فعالیت حضوری مدارس پایتخت برقرار می‌ماند؛ این موضوع بر اساس «کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران» به تصویب رسانده است.

به گزارش تابناک، بر اساس آنچه با عنوان «مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران» منتشر کرده است، فعالیت حضوری مدارس پایتخت برقرار است.

این کارگروه اعلام کرد: کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری برقرار می‌شود و برنامه صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی مدارس در کلیه مقاطع در فضای باز ممنوع گردید.

منبع: مهر

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برچسب ها

آلودگی هواتعطیلمدارسمدارس پایتخت

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