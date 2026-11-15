کارگروه آلودگی هوا: مدارس تعطیل نیستند

کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری برقرار می‌شود و برنامه صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی مدارس در کلیه مقاطع در فضای باز ممنوع گردید.

فعالیت حضوری مدارس پایتخت برقرار می‌ماند؛ این موضوع بر اساس «کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران» به تصویب رسانده است.

به گزارش تابناک، بر اساس آنچه با عنوان «مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران» منتشر کرده است، فعالیت حضوری مدارس پایتخت برقرار است.

این کارگروه اعلام کرد: کلیه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری برقرار می‌شود و برنامه صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی مدارس در کلیه مقاطع در فضای باز ممنوع گردید.

منبع: مهر