وقوع حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد چهارشنبه از دریافت گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای گفت که وضعیت خدمه این نفتکش، میزان خسارت وارده و آسیب زیست‌محیطی این حادثه فعلا نامشخص است.

در این بیانیه همچنین به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داده شده که با احتیاط حرکت کنند و هرگونه حادثه‌ای را به آنها گزارش دهند.

برخی منابع این بیانیه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس را مبهم‌ترین بیانیه آن درباره حادثه‌ای در تنگه هرمز توصیف کردند.