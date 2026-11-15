||16:02
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحضور رئیس‌دفتر پزشکیان در مراسم ترحیم کوروش زارعی
297بازدید

وقوع حادثه برای یک نفتکش در تنگه هرمز

سازمان عملیات دریایی انگلیس بامداد چهارشنبه از دریافت گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

کد خبر: 4202043تاریخ انتشار: 297 بازدید

۹۵۴aa۲fe۰۸۴۳۴d۳۷acd۹c۱۹a۲ed۱ed۳۲

به گزارش تابناک؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد چهارشنبه از دریافت گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای گفت که وضعیت خدمه این نفتکش، میزان خسارت وارده و آسیب زیست‌محیطی این حادثه فعلا نامشخص است.

در این بیانیه همچنین به دیگر شناورهای نزدیک این محل هشدار داده شده که با احتیاط حرکت کنند و هرگونه حادثه‌ای را به آنها گزارش دهند.

برخی منابع این بیانیه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس را مبهم‌ترین بیانیه آن درباره حادثه‌ای در تنگه هرمز توصیف کردند.

e۴۴c۶e۸۱۷a۵۶۴f۳eab۷۸۵c۷d۲c۰ad۹۸۴

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

نفتکشتنگه هرمزسازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.