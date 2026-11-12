انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
دو کشتی که از نوع سوپر نفتکش بوده و در مجموع بیش از ۴ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، اکنون در آتش اعتماد به ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا در حال سوختن هستند.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار دو نفتکش سرکش و مجرم در تنگه هرمز خبر داد و تصریح کرد: هر شناوری که در خلیج فارس و تنگه هرمز سامانههای ناوبری خود را خاموش و با ارتش قاچاقچی آمریکا در عبور از مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز همکاری کند سرانجامی اینگونه خواهد داشت.
متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: به شرح زیر است:
«شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف، علیرغم هشدار و اخطار مکرر مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه بر غیر مجاز و ناایمن بودن مسیر جنوبی، در هنگام عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار حادثه شدند و با انفجار بسیار مهیبی متوقف گردیدند.
هر دو کشتی از نوع سوپر نفتکش بوده و در مجموع بیش از ۴ میلیون بشکه نفت حمل میکردند که اکنون در آتش اعتماد به ارتش غارتگر و متجاوز آمریکا در حال سوختن هستند.
هر شناوری که در خلیج فارس و تنگه هرمز سامانههای ناوبری خود را خاموش و با ارتش قاچاقچی آمریکا در عبور از مسیر غیرمجاز جنوبی تنگه هرمز همکاری کند سرانجامی اینگونه خواهد داشت.»
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نظرات بینندگان
اینجا کلش واس ماست خلیج فارس خلیج تاابدوتاهمیشه فارس کسی بدون اجازه ی ماحق ورودوخروج نداره
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