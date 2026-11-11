||11:23
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتصویر خاص از پزشکیان در فرودگاه ترکیه
339بازدید
۰

آتش‌سوزی نفت‌کش متخلف در تنگه هرمز

بامداد امروز، یک نفت‌کش متخلف، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار آتش سوزی شد. عبور از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح است.

کد خبر: 4201167تاریخ انتشار: 339 بازدید۰

آرم+نيروي+دريايي

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، بامدادامروز، یک نفت‌کش متخلف، در منطقه نا امن و ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت شرق تنگه هرمز را رصد کرده و تحت کنترل دارند، برای چندمین بار به صاحبان کشتی‌ها توصیه کرد، عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح و رعایت قوانین دریانوردی است.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

انفجارنیروی دریایی ارتشنفتکشارتشحادثه دریایینفتکش متخلف

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.