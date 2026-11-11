بامداد امروز، یک نفت‌کش متخلف، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز دچار آتش سوزی شد. عبور از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح است.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، بامدادامروز، یک نفت‌کش متخلف، در منطقه نا امن و ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه دریادلان نیروی دریایی ارتش با قدرت شرق تنگه هرمز را رصد کرده و تحت کنترل دارند، برای چندمین بار به صاحبان کشتی‌ها توصیه کرد، عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح و رعایت قوانین دریانوردی است.



