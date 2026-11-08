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آتشسوزی نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز
نیروی دریایی ارتش از آتشسوزی در یک نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفتکش متخلف که سامانههای شناسایی خود را خاموش کرده و در منطقه ممنوعه تردد میکرد، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتشسوزی شد.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش همچنین تاکید کرد: تا زمان برداشته شدن هرگونه تهدید، تنگه هرمز به روی کشتیهای متخلف بسته خواهد ماند.
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