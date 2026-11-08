

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفتکش متخلف که سامانه‌های شناسایی خود را خاموش کرده و در منطقه ممنوعه تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش همچنین تاکید کرد: تا زمان برداشته شدن هرگونه تهدید، تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخلف بسته خواهد ماند.