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آتش‌سوزی نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز

نیروی دریایی ارتش از آتش‌سوزی در یک نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز خبر داد.

کد خبر: 4200658تاریخ انتشار: 240 بازدید۰

تنگه هرمز
به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفتکش متخلف که سامانه‌های شناسایی خود را خاموش کرده و در منطقه ممنوعه تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی در شرق تنگه هرمز، دچار آتش‌سوزی شد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش همچنین تاکید کرد: تا زمان برداشته شدن هرگونه تهدید، تنگه هرمز به روی کشتی‌های متخلف بسته خواهد ماند.

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برچسب ها

کشتینیروی دریایی ارتشآتش سوزیتخلفنفتکشتنگه هرمز

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