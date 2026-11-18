به گزارش تابناک، شیخ نعیم قاسم در پیامی ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت و نوشت: مرحوم آیت‌الله‌العظمی خراسانی تمام عمر خود را در راه خدمت به اسلام و مکتب ولایت سپری کرد و با قدرت از راه حق دفاع نمود.

ایشان میراث علمی بزرگی از جمله تحقیقات، دروس و آثار ارزشمند از خود به‌جا گذاشتند و عالمان زیادی از محضر ایشان بهره‌مند شدند. این میراث، گنجینه‌ای ارزشمند است که پس‌از رحلت ایشان هم به حیات خود ادامه خواهد داد.

از خداوند متعال درجات عالی برای این مرجع جلیل‌القدر مسئلت می‌کنیم و امیدواریم که ایشان را پیامبر و اهل‌بیت محشور فرماید.

همچنین برای خانوادهٔ ایشان، حوزه‌های علمیه و مردم ایران و عموم مؤمنین اجر و پاداش فراوان از خداوند خواستاریم.