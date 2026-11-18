آغاز پرداخت حقوق آبانماه بازنشستگان از این تاریخ
آغاز پرداخت حقوق آبانماه بازنشستگان تأمین اجتماعی از ظهر پنجشنبه ۲۸ آبان خواهد بود و این پرداختها تا پایان روز یکشنبه اول آذر ادامه دارد.
روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان از ظهر فردا پنجشنبه ۲۸ آبان آغاز و با توجه به تعطیلی روز جمعه ۲۹ آبان، تا روز آخر وقت یکشنبه، یکم آذر ماه به پایان خواهد رسید.
به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمریبگیران خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.
همچنین لازم به ذکر است بازنشستگان و مستمریبگیرانی که در قالب طرح «تأمین رفاه» از کیف پول اعتباری استفاده و از بیستم آبان ماه، خرید انجام دادهاند، میزان خرید از مستمری آنها کسر و مابقی به صورت نقدی پرداخت میشود.
در صورت هرگونه سوال و راهنمایی، بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند. همچنین این مرکز به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.
در پایان یادآور میشود: تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، ادارهکل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال کنند.
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نظرات بینندگان
مگه عمله می خواهد با بیل حقوق ها را واریز کند که بهانه تعطیلی جمعه را می آورند , آه بازنشستگان وقتی بگیره دیگه هیچ را فراری نیست ! چرا می خواهید روز های خوش خودتان را خراب کنید !!!!!!
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