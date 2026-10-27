خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

معوقات افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، فردا چهارشنبه ششم آبان واریز می‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۱۸
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خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش تابناک؛ فردا مطالبات معوق مربوط به اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در حالی پرداخت می‌شود که این سازمان پیش‌تر دلیل تأخیر در تسویه این مطالبات را محدودیت‌هایی در تأمین منابع مالی اعلام کرده بود.

واریز معوقات اردیبهشت‌ماه برای ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته

با این وجود پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، فردا چهارشنبه ششم آبان واریز می‌شود.

معوقات مربوط به فروردین‌ماه نیز در بازه زمانی ۹ تا ۱۷ شهریور واریز شده بود.

منبع: ایسنا

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