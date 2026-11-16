علت احتمالی قطعی سراسری مایکروسافت

مایکروسافت با پیامد‌های قطعی گسترده جهانی روبه رو شده و این شرکت هنوز در حال بررسی علت اصلی این اختلال است که به شدت بر Outlook ، Microsoft Teams و سایر سرویس‌های ابری تأثیر گذاشته است.

به گزارش تابناک؛ مایکروسافت با پیامد‌های قطعی گسترده جهانی روبه رو شده تا این لحظه، مایکروسافت هنوز علت قطعی را مشخص نکرده بود. توضیح آن برای این مشکل تکامل یافته است: در حالی که در ابتدا قطعی را به تقاضای زیاد برای سرویس‌های خود در چندین منطقه نسبت می‌داد، بعداً روشن کرد که این اختلال ناشی از افزایش ترافیک کاربران نبوده است - به این معنی که هیچ فشار غیرمعمولی بر شبکه وجود نداشته است - بلکه ناشی از خرابی ناگهانی تعداد زیادی از سرور‌ها بوده است.

پس از آن توجه به سمت سیستم‌های تشخیص خودکار مایکروسافت که برای تعیین اینکه آیا یک سرور قادر به مدیریت ترافیک است یا خیر، استفاده می‌شود، معطوف شد، به طور خاص بر مؤلفه‌ای که این بررسی‌ها را پردازش می‌کند، تمرکز شد. این شرکت اظهار داشت که یک فرآیند اصلی در سرور‌های آسیب‌دیده «بار اضافی» داشته است و همین امر باعث شده است که برخی از استقرار‌های نرم‌افزاری و تغییرات پیکربندی را برای بررسی به‌روزرسانی‌های اخیر متوقف کند - اگرچه هنوز ارتباط مستقیمی بین این تغییرات و شروع قطعی برق برقرار نکرده است.

آیا ممکن است یک حمله سایبری در کار باشد؟

شواهد فعلی به یک حمله سایبری اشاره نمی‌کند. حملات انکار سرویس توزیع‌شده (DDoS) معمولاً شامل سیل درخواست‌های خارجی به یک سرویس است که آن را قادر به پاسخگویی به ترافیک قانونی نمی‌کند. با این حال، مایکروسافت اظهار داشته است که بار و تقاضای کلی افزایش نیافته است، که با الگوی چنین حمله‌ای مغایرت دارد. این شرکت همچنین تأیید کرد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر حمله سایبری بودن این حادثه وجود ندارد و هیچ طرفی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

بر اساس اطلاعات فعلی، محتمل‌ترین توضیح، یک نقص فنی داخلی است. سیستم‌های بررسی سلامت برای محافظت از سرویس‌ها با آفلاین کردن سرور‌های ناپایدار طراحی شده‌اند. با این حال، اگر این نقص دقیقاً روی همین سیستم‌ها تأثیر بگذارد، ممکن است سرور‌های سالم به اشتباه حذف شوند و سرور‌های باقی‌مانده باری را تحمل کنند که بیش از ظرفیت آنها است.

کدام سرویس‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟

مایکروسافت اعلام کرد که فهرست سرویس‌هایی که به طور بالقوه تحت تأثیر این قطعی قرار می‌گیرند، گسترده است، از جمله:

- Outlook

- Microsoft Teams

- SharePoint Online

- Microsoft Copilot ۳۶۵

- Microsoft Planner

- Microsoft Exchange Online

- Microsoft Defender (یک سرویس امنیت سایبری مبتنی بر ابر)

پیامد‌های این قطعی فراتر از اکوسیستم مایکروسافت بود؛ OpenAI و Anthropic مشکلاتی را در ابزار‌هایی که سرویس‌های هوش مصنوعی مربوطه خود را به Microsoft ۳۶۵ متصل می‌کنند، گزارش کردند.

چرا احتیاط توصیه می‌شود؟

این حادثه اهمیت آمادگی برای قطعی خدمات دیجیتال را درست همانطور که برای بلایای طبیعی آماده می‌شویم، برجسته می‌کند. چنین آمادگی‌هایی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- ذخیره اطلاعات ضروری - مانند لیست مخاطبین و نسخه‌های پزشکی - به صورت آفلاین.

- تدوین برنامه‌های احتمالی برای سازمان‌هایی که به یک ارائه‌دهنده واحد، مانند مایکروسافت یا گوگل، متکی هستند.

- آزمایش این برنامه‌ها در عمل - به جای صرفاً نگه داشتن آنها روی کاغذ - دقیقاً مانند انجام تمرین‌های تخلیه در هنگام آتش‌سوزی. با توجه به اینکه جزئیات زندگی روزمره - از ماشین‌ها و خانه‌ها گرفته تا محل‌های کار، حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی - به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته می‌شوند و با گسترش استفاده از هوش مصنوعی، هزینه یک اختلال دیجیتال می‌تواند بسیار بیشتر شود. بنابراین، ایجاد تاب‌آوری باید بخش اساسی برنامه‌ریزی برای آینده باشد.

منبع: ایندیپندنت