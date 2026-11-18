به گزارش تابناک، سرهنگ فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامیدر تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوعدر کنار جاده کوشکک به شوشتر با ادر ۲۱ آبان ماه سال جاری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بررسی سرنخ‌های به‌دست‌آمده، هویت قاتل را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی و اقدام عملیاتی موفق به دستگیر متهم که فردی ۵۷ ساله بوده شدند.

فرمانده انتظامی شوشتر با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده و بازسازی صحنه جرم، قاتل برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

منبع: مهر

