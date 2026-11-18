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قاتل بانوی فرهنگی در شوشتر دستگیر شد
فرمانده انتظامی شوشتر از شناسایی و دستگیری قاتل بانوی فرهنگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش تابناک، سرهنگ فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامی شوشتر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع قتل بانوی فرهنگی در کنار جاده کوشکک به شوشتر با اسلحه گرم در ۲۱ آبان ماه سال جاری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بررسی سرنخهای بهدستآمده، هویت قاتل را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی و اقدام عملیاتی موفق به دستگیر متهم که فردی ۵۷ ساله بوده شدند.
فرمانده انتظامی شوشتر با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده و بازسازی صحنه جرم، قاتل برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
منبع: مهر
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