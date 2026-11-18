بازار ارز امروز در حالی با کاهش محدود قیمت دلار در بازار آزاد همراه شده که نرخ حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در پنجمین روز هفته با نوسانی محدود و عمدتا کاهشی همراه شد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران امروز در محدوده ۲۶۶ هزار تومان قرار گرفت؛ نرخی که نشان می‌دهد اسکناس آمریکایی نسبت به روز گذشته تغییر معناداری نداشته و همچنان در کانال قبلی در حال معامله است.

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در همین حال، قیمت یورو در بازار تهران به ۲۹۲ هزار تومان رسید و درهم امارات نیز ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین هر پوند انگلیس با نرخ ۳۵۱ هزار تومان معامله شد و لیر ترکیه نیز در بازار آزاد به ۵ هزار و ۲۹۰ تومان رسید. دلار کانادا نیز امروز ۱۸۶ هزار تومان قیمت خورد که در مقایسه با روز قبل، اندکی کاهش را نشان می‌دهد.

کاهش آرام در بازار آزاد

رفتار امروز بازار آزاد ارز نشان می‌دهد معامله‌گران فعلا با احتیاط بیشتری خرید و فروش می‌کنند. افت محدود برخی ارزها، از جمله دلار کانادا، در کنار ثبات نسبی دلار آمریکا، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش هیجان معاملاتی در کوتاه‌مدت باشد. با این حال، دامنه نوسان‌ها همچنان محدود است و بازار هنوز سیگنال روشنی از تغییر مسیر جدی دریافت نکرده است.

رشد نرخ حواله در مرکز مبادله

در سوی دیگر بازار، نرخ‌های رسمی در مرکز مبادله ارز و طلا مسیر متفاوتی را تجربه کردند. بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت خرید حواله دلار آمریکا امروز به ۱۹۱ هزار و ۵۰۷ تومان رسید که نسبت به روز قبل ۳۸۲ تومان افزایش دارد. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۳۸۶ تومانی، ۱۹۳ هزار و ۲۴۶ تومان تعیین شد.

همچنین نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله به ۲۱۰ هزار و ۹۸۰ تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۶۵۹ تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله یورو نیز ۲۱۲ هزار و ۸۹۶ تومان اعلام شد.

در بخش درهم امارات نیز نرخ خرید حواله به ۵۲ هزار و ۱۴۶ تومان رسید که ۱۰۴ تومان بالاتر از روز قبل است. نرخ فروش حواله درهم نیز با افزایش ۱۰۵ تومانی، ۵۲ هزار و ۶۱۹ تومان تعیین شد.

دوگانگی میان بازار آزاد و رسمی

مجموع این ارقام نشان می‌دهد در حالی که بازار آزاد با نوسان محدود و کمی متمایل به کاهش روبه‌روست، نرخ رسمی حواله‌ها در مرکز مبادله افزایشی شده است؛ وضعیتی که می‌تواند فاصله قیمتی میان دو بازار را در روزهای آینده دوباره در کانون توجه فعالان ارزی قرار دهد.



