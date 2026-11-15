قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در بازار تهران کاهش یافته و در محدوده ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶۶ هزار تومان معامله می شود؛ این در حالی است که نرخ فروش حواله دلار با افزایش به کانال ۱۹۲ هزار تومان صعود کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت دلار در معاملات امروز، یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، با کاهش همراه شد. مشاهدات از بازار ارز تهران نشان می‌دهد که دلار در محدوده ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۶۶ هزار تومان خریدوفروش می‌شود؛ محدوده‌ای که نسبت به روز گذشته پایین‌تر است و از افت قیمت این ارز در معاملات امروز حکایت دارد.

هر افغانی در بازار ارز چند هزار تومان شد؟

در کنار دلار، قیمت یورو و درهم امارات، دو ارز پرطرفدار بازار، به‌ترتیب به ۲۹۴ هزار تومان و ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. دلار کانادا ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیر ترکیه ۵ هزار و ۳۹۰ تومان معامله می‌شود. قیمت هر افغانی امروز در بازار تهران کاهش یافته و به ۴ هزار و ۱۰۵ تومان رسیده است.

حواله ها گران تر شدند!

کاهش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی رخ داده که نرخ حواله ارزهای اعلام‌شده در مرکز مبادله، مسیری افزایشی را طی کرده است. بر این اساس، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۸۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۹۰ هزار و ۳۶۲ تومان رسیده است.

نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز با رشد ۳۸۳ تومانی، ۱۹۲ هزار و ۹۱ تومان اعلام شده است. به این ترتیب، نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله وارد کانال ۱۹۲ هزار تومان شده و برخلاف روند کاهشی دلار در بازار آزاد، افزایش یافته است.

در معاملات امروز مرکز مبادله، نرخ خرید حواله یورو نیز با افزایش ۲۱۴ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۲۰۹ هزار و ۸۲۴ تومان رسیده است. نرخ فروش حواله این ارز هم ۲۱۶ تومان افزایش یافته و در سطح ۲۱۱ هزار و ۷۳۰ تومان قرار گرفته است.

از سوی دیگر، نرخ خرید حواله درهم امارات در مرکز مبادله به ۵۱ هزار و ۸۳۴ تومان رسیده که در مقایسه با روز شنبه، ۱۰۳ تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله درهم نیز با رشد ۱۰۴ تومانی، ۵۲ هزار و ۳۰۵ تومان اعلام شده است.

نرخ‌های امروز از تفاوت جهت حرکت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله حکایت دارند؛ در حالی که قیمت دلار در معاملات بازار تهران کاهش یافته، نرخ خرید و فروش حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.