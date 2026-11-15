قیمت خودرو در بازار امروز ۲۴ آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار برخلاف روند نزولی روزهای گذشته، با موج سنگینی از افزایش قیمت مواجه شد و تمامی محصولات داخلی و مونتاژی، افت نرخ‌های پیشین را به‌یک‌باره جبران کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو در حال حاضر یکی از راکدترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد؛ قدرت خرید مصرف‌کننده به‌شدت کاهش یافته و خریداران با احتیاط به معاملات می‌نگرند. اما تناقض عجیب اینجاست که رکود، مانع پیشروی قیمت‌ها نشده است.

نگرانی درباره وضعیت واردات، هزینه‌های تأمین و جایگزینی خودرو، تحولات سیاسی، اقتصادی و نوسانات ارزی، باعث شده است فروشندگان در برابر کاهش قیمت مقاومت کنند. در واقع، آن‌ها قیمت روز را نه بر اساس تقاضای فعلی، بلکه با نگاه به هزینه‌های جایگزینی در آینده تعیین می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده بازار پیش از هرگونه تغییر واقعی در هزینه‌ها، گارد افزایشی به خود بگیرد.

به باور کارشناسان، تا زمانی که یک سیگنال مثبت در حوزه توافق و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، به بازار نرسد، روند افزایشی قیمت‌ها همچنان حفظ خواهد شد.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول کوچک نسبت به روز گذشته با جهشی ۳۰۵ میلیون تومانی، به سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز با افزایش ۶۰ میلیون تومان در سطح سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۸۰ میلیون تومان رشد کرده و چهار میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورد و تارا دنده‌ای با افزایش ۸۵ میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته با ۲۵ میلیون تومان افزایش، به یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان رسیده است و ساینا S نیز ۶۸ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما S ۷ پرو با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی، به هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، آریزو ۶ با جهش ۳۱۰ میلیون تومانی در سطح هفت میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار، فیدلیتی الیت هفت‌نفره نیز ۱۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد و قیمت جک J ۴ صفر امروز سه میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان، در بازار معامله می‌شود.

منبع: تجارت نیوز



