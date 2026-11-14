حباب قیمت خودرو ترکید؛ امروز ۲۳ آبان

قیمت خودرو امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. با تغییر رفتار فعالان و کاهش نرخ ارز، روند بازار در هفته گذشته موج ریزشی داشته است.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار در پی کاهش نرخ ارز و تغییر چشم‌انداز انتظارات، در مسیر نزولی قرار گرفته و محصولات داخلی و مونتاژی با افت قیمت مواجه شده‌اند.

اگرچه در روزهای ابتدایی آبان ماه، آثار گرانی‌های ماه مهر همچنان در بازار مشاهده می‌شد، اما با تغییر رفتار فعالان و کاهش نرخ ارز، روند بازار طی یک هفته گذشته با موج ریزشی روبرو شده است.

تحلیلگران معتقدند عامل اصلی این تغییر روند، خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار است؛ چرا که در دوره‌های صعودی نرخ ارز، خریداران با هدف حفظ ارزش دارایی وارد بازار می‌شوند، اما با کاهش نرخ ارز، این تقاضا کاهش یافته و فروشندگان نیز برای نقدشوندگی، ناچار به کاهش قیمت‌های پیشنهادی خود شده‌اند.

قیمت خودروهای داخلی

در بخش محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان اعلام شد. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده طی یک هفته گذشته با افت ۱۱۰ میلیون تومانی، به سه میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان رسید.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی سه روز گذشته با کاهش ۲۵ میلیون تومانی، در بازار چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در بخش محصولات سایپا نیز، قیمت کوییک S صفر طی یک هفته گذشته با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است و ساینا S نیز با کاهش ۱۶ میلیون تومانی طی دو روز اخیر، در سطح یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت تیگو ۸ پرومکس طی سه روز گذشته با افت ۲۵۰ میلیون تومانی، به یازده میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره با کاهش ۲۵۰ میلیون تومانی طی دو روز اخیر، ده میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در ادامه روند کاهشی بازار، قیمت هایما S ۷ پرو طی یک هفته گذشته با عقب‌نشینی ۱۰۰ میلیون تومانی اکنون هفت میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت جک J ۴ صفر امروز چهار میلیارد و ۴۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز



