در سال‌های گذشته و با تغییر رویکردهای آموزشی در کشور، استفاده از بسترهای آنلاین به یکی از ارکان اصلی مطالعه دانش‌آموزان تبدیل شده و در این بین، کیفیت انتقال مفاهیم، پوشش هم‌زمان نیازهای تشریحی و تستی و همچنین استانداردهای فنی تولید محتوا، تفاوت آموزش‌های کارآمد و ناکارآمد را مشخص می‌کند.

ابوالفضل جعفری، دبیر زیست‌شناسی کنکور و امتحانات نهایی، در گفتگو با… به بررسی فرصت‌های آموزش مجازی و تمایز پلتفرم‌های نسل جدید پرداخته است.

با افزایش ضریب و اهمیت امتحانات نهایی در کنار ماراتن کنکور سراسری، دانش‌آموزان بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابعی هستند که بتواند زمان آنها را مدیریت کرده و بازدهی مطالعه‌شان را به حداکثر برساند. آموزش مجازی اگرچه در ابتدا به عنوان یک جایگزین اضطراری شناخته می‌شد، اما امروز با ورود تیم‌های تخصصی تولید محتوا و اساتید مجرب، به یک انتخاب اول و هوشمندانه برای داوطلبان تبدیل شده است.

برای بررسی دقیق‌تر چالش‌ها و فرصت‌های این فضا و همچنین بررسی ویژگی‌های سامانه آموزشی «آی‌نو» در مقایسه با سایر بسترهای موجود، با ابوالفضل جعفری، مدرس و طراح سوالات زیست‌شناسی به گفتگو نشسته‌ایم.

موفقیت آموزش به حضوری یا مجازی بودن آن وابسته نیست

ابوالفضل جعفری در ابتدای این گفتگو با اشاره به اینکه اصل و اساس آموزش به کیفیت انتقال مفاهیم وابسته است، اظهار داشت: فارغ از اینکه آموزش در بستر حضوری شکل بگیرد یا در فضای مجازی، زمانی می‌توانیم بگوییم یک فرآیند آموزشی موفق بوده و کار به درستی انجام شده است که نحوه انتقال مطلب، مطلوب و کامل باشد. به این معنا که دبیر بتواند کل مباحث کتاب درسی را به صورت جامع پوشش دهد و هم‌زمان، هم جنبه تشریحی و امتحان نهایی را در نظر بگیرد و هم جنبه تستی و کنکوری آن را پوشش دهد.

وی افزود: زمانی که دانش‌آموز پس از پایان تدریس، هم توانایی حل سوالات امتحانات نهایی را داشته باشد و هم بتواند از پس تست‌های چالشی کنکور بربیاید، یعنی آن آموزش به هدف خود رسیده است.

حذف اصطکاک‌های زمانی و مکانی در یادگیری آنلاین

این دبیر زیست‌شناسی در ادامه به مزیت‌های ذاتی و رقابتی آموزش مجازی نسبت به کلاس‌های سنتی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که آموزش مجازی دسترسی بسیار راحت‌تری دارد و بسیاری از اصطکاک‌های مسیری، زمانی و اتلاف وقت در رفت‌وآمدها را برای دانش‌آموز حذف می‌کند. در این بستر، دانش‌آموز این امکان را دارد که ویدئوی آموزشی را بارها پخش کند؛ اگر مبحثی پیچیده بود و در بار اول متوجه نشد، می‌تواند چندین بار همان قسمت را با همان لحن پرانرژی اولیه دبیر تکرار کند.

جعفری با تاکید بر قابلیت ذخیره‌سازی محتوا در این روش ادامه داد: ثبت و ذخیره شدن تدریس یک امتیاز بزرگ است. داوطلب می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف برای بازخوانی، بازبینی و مرور به سراغ فیلم‌ها برگردد و تسلط علمی خود را به مرور زمان به سطح بالاتری ارتقا دهد.

تفاوت «آی‌نو» با سایر پلتفرم‌ها

بخش دیگری از این گفتگو به بررسی تفاوت‌های کیفی پلتفرم‌های آموزشی اختصاص داشت. جعفری در پاسخ به این پرسش که پلتفرم «آی‌نو» چه امتیازی نسبت به بسترهای رایج و سایر موسسات دارد، توضیح داد: مزیت اصلی آی‌نو، نگاه به شدت حرفه‌ای آن به مقوله آموزش است. ما با سامانه‌ای روبه‌رو هستیم که چه در بخش زیرساخت سایت و چه در بخش اجرا و تولید محتوا، سرمایه‌گذاری جدی و دقیقی روی آن صورت گرفته و به هیچ عنوان ضعیف عمل نکرده است.

او با اشاره به کیفیت بصری و فنی این مجموعه خاطرنشان کرد: فضای استودیویی که در آی‌نو طراحی شده، یک فضای آموزشی بسیار بزرگ، استاندارد و باکیفیت است که برای یک یادگیری ملموس مهیا شده است. حتی اگر برترین‌های فعلی بازار آموزش را که مخاطبان بالایی هم دارند بررسی کنید، خواهید دید که هیچ‌کدام از نظر ابعاد استودیو، امکانات و تخته آموزشی به پای استانداردهای آی‌نو نمی‌رسند. علاوه بر این، تیم پشت صحنه این پلتفرم حرفه‌ای انتخاب شده‌اند؛ به طوری که کارگردان‌ها و تدوین‌گران پروژه، تحصیل‌کردگان رشته سینما و افراد باسابقه در حوزه تصویر هستند که این موضوع کیفیت خروجی کار را دوچندان کرده است.

هدف‌گیری دقیق مرکز ثقل کنکور با اساتید باتجربه

این مدرس کنکور، انتخاب کادر علمی را دیگر برگ برنده این پلتفرم دانست و تاکید کرد: اساتیدی که برای تولید محتوا در آی‌نو دعوت به همکاری شده‌اند، از دل مدارس برتر تهران و شهرستان‌ها آمده‌اند. صحبت از اساتیدی است که حداقل ۱۵ سال رزومه تدریس در مدارس تراز اول را دارند، مولف کتاب‌های کمک‌آموزشی هستند و به عنوان طراح و مدیر گروه در آزمون‌های آزمایشی معتبر فعالیت کرده‌اند.

جعفری در پایان با ذکر مثالی از درس زیست‌شناسی، اهمیت تجربه دبیر در هدایت دانش‌آموز را این‌گونه تشریح کرد: استادی که چنین عقبه علمی دارد، کاملا مسلط است و می‌داند که طراح کنکور سراسری و امتحان نهایی چطور فکر می‌کند و چگونه سوال طرح می‌کند. به عنوان مثال، در مباحثی مانند ژنتیک یا پروتئین‌سازی، تنوع تست‌ها در بازار به شدت بالاست و دانش‌آموز ممکن است سردرگم شود؛ اما هنر اساتید آی‌نو این است که مرکز ثقل کنکور را هدف قرار داده‌اند. آنها تدریس و حل سوال را در چارچوب و قاعده بازی کنکور سراسری و امتحان نهایی پیش می‌برند تا دانش‌آموز در کوتاه‌ترین زمان، بیشترین بازدهی را کسب کند.