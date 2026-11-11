۵ گیگابایت اینترنت هدیه با پرداخت قبض در همراه من!

مشترکین همراه اول می‌توانند با پرداخت هر سه قبض خدماتی در اپلیکیشن «همراه من» ، بدون قرعه‌کشی ۵ گیگابایت اینترنت هدیه دریافت کنند.

در این طرح که تا پایان فصل پاییز ادامه دارد، امکان دریافت ۵ گیگابایت اینترنت رایگان در ازای پرداخت سه قبض خدماتی شامل قبوض آب، برق، گاز و تلفن‌ثابت از طریق سامانه «همراه من» فراهم شده است.

برای استفاده از این طرح که با هدف تسهیل پرداخت‌های غیرحضوری و ترویج استفاده از خدمات دیجیتال اجرا شده، کافی است مشترکان به بخش «خدمات دیجیتال» در اپلیکیشن «همراه من» مراجعه و قبوض خدماتی خود را شامل آب، برق، گاز و تلفن ثابت تسویه کنند.