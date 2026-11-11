||15:54
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتوافق مهم روسیه و آمریکا در ابوظبی
36بازدید
۰

۵ گیگابایت اینترنت هدیه با پرداخت قبض در همراه من!

مشترکین همراه اول می‌توانند با پرداخت هر سه قبض خدماتی در اپلیکیشن «همراه من» ، بدون قرعه‌کشی ۵ گیگابایت اینترنت هدیه دریافت کنند.

کد خبر: 4201265تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

IMG_۳۲۳۰

در این طرح که تا پایان فصل پاییز ادامه دارد، امکان دریافت ۵ گیگابایت اینترنت رایگان در ازای پرداخت سه قبض خدماتی شامل قبوض آب، برق، گاز و تلفن‌ثابت از طریق سامانه «همراه من» فراهم شده است.

برای استفاده از این طرح که با هدف تسهیل پرداخت‌های غیرحضوری و ترویج استفاده از خدمات دیجیتال اجرا شده، کافی است مشترکان به بخش «خدمات دیجیتال» در اپلیکیشن «همراه من» مراجعه و قبوض خدماتی خود را شامل آب، برق، گاز و تلفن ثابت تسویه کنند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

همراه اولاینترنتاپلیکیشن «همراه من

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.