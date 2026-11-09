||16:12
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبردیدار نماینده چین با علی باقری
30بازدید
۰

فعال‌سازی اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی اوانو با بازپرداخت ۶ ماهه

دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول می‌توانند با دریافت اعتبار ۶ قسطه اوانو تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و استفاده از آن، در قرعه‌کشی ۱۰ میلیارد تومانی این نرم‌افزار شرکت کنند.

کد خبر: 4200816تاریخ انتشار: 30 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۹_۱۵-۵۲-۴۰

امکان دریافت اعتبار خرید ۶ قسطه اوانو تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول فراهم شده است. کاربران می‌توانند با این اعتبار از فروشگاه‌های طرف قرارداد اوانو خرید کنند و هزینه آن را در ۶ ماه بپردازند.

همزمان با این طرح، کمپین «۶ قسطه بخر؛ ۱۰ میلیارد تومان ببر» برگزار می‌شود و کاربران تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند با فعال‌سازی و استفاده از اعتبار خود، امتیاز کسب کنند و در قرعه‌کشی ۱۰۰ میلیارد ریالی شرکت کنند.

در این کمپین، فعال‌سازی اعتبار ۵۰ امتیاز، اولین خرید موفق ۱۰۰ امتیاز، هر یک میلیون تومان خرید با اعتبار ۲۰۰ امتیاز و هر یک میلیون تومان بازپرداخت ۱۰۰ امتیاز دارد.

دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول می‌توانند از طریق نرم‌افزارهای اوانو و همراه من یا با شماره‌گیری کد دستوری *۱۰*۶# اعتبار خود را دریافت کنند.

اعتبار اوانو در فروشگاه‌هایی مانند دیجی‌کالا، تپسی‌شاپ، اکالا، تکنولایف، فلای‌تودی و شب و صدها فروشگاه دیگر قابل استفاده است.

علاقه‌مندان برای دریافت اعتبار و اطلاع از جزئیات کمپین و شرایط شرکت در قرعه‌کشی می‌توانند به نشانی https://ewano.app/public-credit/ مراجعه کنند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

همراه اولاوانووام اعنباری اوانو

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.