در حال حاضر، یعنی تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵، صندوق‌های درآمد ثابت پاسارگاد، یاقوت، آوند، سپر، کارا، افران، کیان و اعتماد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارند و بیشترین ارزش دارایی را در میان صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله در بازار در اختیار دارند. بزرگ بودن صندوق و بالا بودن نقدشوندگی در کنار نرخ سود مناسب، از مواردی است که می‌تواند یک صندوق درآمد ثابت را به گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

جزئیات افزایش نرخ سود صندوق درآمد ثابت کیان

این نرخ سود به معنای این است که به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری، یک سال بعد ۴۱ میلیون تومان سود دریافت می‌کنید. این نرخ دو برابر سودی است که بانک به ازای سپرده یکساله به شما پرداخت می‌کند. البته سود بانک سود ساده است و سود در صندوق درآمد ثابت کیان به صورت مرکب محاسبه می‌شود. یک نکته مهم دیگر در مورد این سود، روزشمار بودن آن است که باعث می‌شود این گزینه کم‌ریسک، بسیار جذاب‌تر از سپرده‌گذاری در بانک و سایر مواردی که ریسک پایین دارند، باشد. پیش از این نرخ سود کیان به ۴۰ درصد رسیده بود که حالا با یک درصد افزایش به ۴۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش نرخ در شرایطی رخ می‌دهد که ذخیره سود صندوق درآمد ثابت کیان همچنان وضعیت بسیار مناسبی دارد و تا پایان هفته گذشته حدود ۱.۵ درصد بوده است. این موضوع به معنای آن است که دست مدیر صندوق در ارائه این سود باز است و صندوق توانایی این کار را دارد.

سود ماهانه صندوق درآمد ثابت کیان چقدر است؟

با توجه به تغییر نرخ سود اخیر، صندوق درآمد ثابت کیان اکنون ماهانه ۲.۹ درصد سود می‌دهد یعنی به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در پایان یک ماه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سود به شما تعلق می‌گیرد. این میزان سود برای یک گزینه کم‌ریسک جذاب است و اگر به دارایی خود دست نزنید در مدت یکسال به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان ۴۱ میلیون تومان سود دریافت خواهید کرد.

آشنایی با ترکیب دارایی صندوق درآمد ثابت کیان

طبق آخرین گزارش منتشر شده صندوق درآمد ثابت کیان بر روی سامانه کدال، کمی کمتر از نیمی از دارایی‌های این صندوق در سپرده بانکی سرمایه‌گذاری شده است. علاوه بر این، حدود یک سوم از دارایی‌های این صندوق نیز به اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب اختصاص دارد. در واقع حدود ۸۵ درصد از دارایی صندوق در گزینه‌های کم‌ریسک با سود مناسب سرمایه‌گذاری شده است. همچنین، کمتر از ۲ درصد از دارایی این صندوق نیز به سهام و حق تقدم سهام و کمی بیش از ۱۰ درصد از آن نیز به واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. این ترکیب باعث بازدهی مناسب صندوق در عین پایین ماندن ریسک می‌شود.

چه کسانی در صندوق درآمد ثابت کیان سرمایه‌گذاری کنند؟

صندوق‌های درآمد ثابت به طور کلی برای افراد ریسک‌گریز، بازنشستگان، خانه‌دارها و تمام افرادی که به دنبال گرفتن سود مناسب با ریسک کم هستند، مناسب است. با این حال، سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها صرفا به این عده محدود نمی‌شود. این گزینه برای تمام کسانی که به هر دلیلی برای مدتی به پولشان نیاز ندارند و مایل به دریافت سود روزشمار و معقولی هستند، اما نمی‌خواهند ریسک خاصی را قبول کنند، مناسب است. علاوه بر این، سرمایه‌گذارانی که برای کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود به دنبال یک گزینه مناسب می‌گردند، می‌توانند از صندوق درآمد ثابت کیان استفاده کنند. در نهایت، مشاغلی که به صورت روزمره گردش پول دارند هم از جمله افرادی هستند که می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری نمایند.

شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت کیان و کسب سود ۴۱ درصدی

سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت کیان آسان است اما نیاز به طی مراحلی دارد. اگر کد بورسی دارید، به راحتی و با مراجعه به سامانه معاملاتی کارگزاری خود یا استفاده از اپ کیان دیجیتال، در این صندوق به میزان دلخواه سرمایه‌گذاری کنید. اگر کد بورسی ندارید، ابتدا باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنید و احراز هویت خود را نیز انجام دهید. در نهایت یک کارگزاری را تعیین کنید و سرمایه‌گذاری خود را به میزان دلخواه محقق نمایید.