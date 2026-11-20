روایت همکلاسی‌های سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، از ضرب‌وشتم و انتقال اجباری او به خانه، ابهامات تازه‌ای درباره مرگ مشکوک این دانش‌آموز ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک؛ مرگ سوگند صیادی، دانش‌آموز ۱۶ ساله دبیرستان رضوان کرمانشاه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که علت دقیق مرگ این دختر نوجوان هنوز از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است، روایت‌های دوستان و همکلاسی‌های او از اتفاقات پیش از مرگش، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را مطرح کرده و واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشته است.

بر اساس روایت‌های منتشرشده از سوی همکلاسی‌های سوگند، ماجرا از زمانی آغاز شد که مدیر مدرسه با پدر این دانش‌آموز تماس گرفت و مطالبی را درباره رفتار دخترش با او در میان گذاشت. به گفته دوستان سوگند، این مطالب که از سوی دو همکلاسی مطرح شده بود، صحت نداشت و مدیر مدرسه آن‌ها را به پدر او منتقل کرده بود.

همکلاسی‌های سوگند مدعی‌اند پدر او پس از حضور در مدرسه و شنیدن این صحبت‌ها، با عصبانیت دخترش را مورد ضرب‌وشتم قرار داد. بنا بر این روایت‌ها، پدر سوگند سپس با این ادعا که قصد دارد او را به مدرسه‌ای در گیلانغرب منتقل کند، پرونده تحصیلی‌اش را از مدیر مدرسه گرفت و او را به اجبار از دبیرستان خارج کرد.

یکی از بخش‌های تکان‌دهنده این روایت‌ها به گفته‌های صاحب سوپرمارکت روبه‌روی دبیرستان رضوان مربوط می‌شود. دوستان سوگند می‌گویند او به آن‌ها گفته است که هنگام بردن دختر نوجوان به سمت خودرو، سوگند مقاومت می‌کرده و پدرش در ادامه بار دیگر او را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و به اجبار داخل خودرو برده است.

در ادامه، ادعاهایی درباره اتفاقات داخل منزل نیز مطرح شده است. بر اساس نقل‌قول‌هایی که تاکنون صحت آن‌ها به‌طور رسمی تأیید نشده، ضرب‌وشتم سوگند پس از انتقال به خانه و در حضور نامادری‌اش ادامه پیدا کرده است. دقایقی بعد، این دختر نوجوان از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتش سقوط کرد و جان باخت.

با این حال، هنوز مشخص نیست سوگند به دست فرد دیگری از ساختمان به پایین پرتاب شده یا خودش سقوط کرده است. تعیین چگونگی وقوع این حادثه و نقش احتمالی افراد دیگر در مرگ او، در صلاحیت مرجع قضایی است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

پزشکی قانونی درباره مرگ سوگند چه اعلام کرد؟

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این پرونده اعلام کرد که گزارش پزشکی قانونی پس از انجام معاینات و بررسی‌های لازم آماده و به مقام قضایی تحویل شده است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده همچنان ادامه دارد.

وی توضیح داد در چنین پرونده‌هایی ممکن است علاوه بر صدمات منجر به فوت، آثار و جراحات دیگری نیز روی بدن فرد مشاهده شود؛ اما تشخیص زمان ایجاد این صدمات، شرایط وقوع آن‌ها و ارتباط احتمالی‌شان با علت مرگ، به بررسی‌های تخصصی و قضایی نیاز دارد.

خانی‌آباد همچنین تأکید کرد که پزشکی قانونی درباره علت فوت و ماهیت صدمات اظهارنظر می‌کند، اما مشخص شدن اتفاقات پیش از مرگ، نقش احتمالی افراد و شرایط ایجاد جراحات، بر عهده مقام قضایی و تحقیقات پرونده است.

آنچه در این پرونده اهمیت دارد، روشن شدن تمام ابعاد مرگ سوگند بدون پیش‌داوری و بر اساس مستندات و شواهد است؛ موضوعی که خانواده مادری این دختر نوجوان نیز همچنان پیگیر آن هستند.

بر اساس آخرین اطلاعات، تحقیقات قضایی درباره مرگ سوگند صیادی ادامه دارد و پدر او در بازداشت به سر می‌برد. با وجود انتشار روایت‌های متعدد در فضای مجازی، علت قطعی مرگ و چگونگی وقوع حادثه هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.



