جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله در حالی پشت فرمان یک کامیون سبزرنگ در بلوار ایران‌خودرو کشف شد که سرش روی فرمان قرار داشت. بررسی‌های اولیه احتمال مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر و اوردوز را مطرح کرده است.

به گزارش تابناک، چندی قبل کشف جسد مردی در بلوار ایران‌خودرو به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان جنایی راهی محل حادثه شدند و با جسد مردی حدوداً ۶۰ ساله داخل یک کامیون سبزرنگ مواجه شدند که پشت فرمان قرار داشت و سرش روی فرمان افتاده بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد کامیون متعلق به خود متوفی بوده و کشف جسد نیز از سوی رهگذران به پلیس گزارش شده است.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که مرد میانسال سابقه مصرف مواد مخدر داشته و احتمالاً هنگام حضور در کامیون اقدام به مصرف مواد کرده و بر اثر اوردوز جان خود را از دست داده است. همچنین این فرضیه مطرح است که وی هنگام رانندگی و طی مسیر، به دلیل بدحالی کامیون را به حاشیه بلوار هدایت کرده و پس از توقف در همان محل جان باخته باشد.

با این حال، علت دقیق مرگ این مرد هنوز مشخص نیست و کارآگاهان جنایی مأموریت یافته‌اند با انجام تحقیقات محلی و اقدامات اطلاعاتی، ابعاد پنهان این پرونده را بررسی کنند.

بنابر این گزارش، جسد مرد ۶۰ ساله برای انجام معاینات دقیق‌تر و مشخص شدن علت تامه فوت به سالن تشریح پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا

