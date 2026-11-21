بر اساس گزارش مهرماه ۱۴۰۵ شاپرک، بانک شهر با سهم ۲۱.۴ درصدی از کارت‌های هدیه و بن‌کارت تراکنش‌دار کشور، جایگاه اول شبکه بانکی را به خود اختصاص داد.

«بانک شهر» ؛ صدرنشین بانک‌های صادرکننده کارت هدیه و بن کارت

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، تازه‌ترین گزارش شاپرک از عملکرد شبکه پرداخت در مهر‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد؛ رقابت بانک‌ها برای جذب مشتریان در شبکه پرداخت همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که در آن بانک شهر با ارائه خدماتی متفاوت در صدر بانک‌های صادرکننده کارت هدیه و بن کارت‌های تراکنش دار قرار گرفته است.

براساس این گزارش، در حوزه صدور کارت هدیه و بن‌کارت در مهرماه سال جاری؛ بانک شهر با سهم ۲۱.۴ درصد در صدر این بخش قرار گرفته و پس از آن با فاصله معناداری، بانک ملی ایران و بانک پارسیان بیشترین تعداد کارت‌های هدیه و بن‌کارت فعال را در اختیار دارند.

همچنین بررسی آمار منتشر شده، گواه آن است که کارت‌های هدیه و بن کارت، سهم قابل توجهی از ترکیب کارت‌های تراکنش دار بانک شهر را تشکیل می‌دهد؛ بگونه ای که ۳۲.۵۶ درصد از انواع کارتهای بانکی تراکنش دار این بانک به کارتهای هدیه و بن کارت اختصاص دارد.

کارت‌های هدیه در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از روش‌های رایج و سریع برای پرداخت‌های مناسبتی مورد استقبال کاربران قرار گرفته‌اند و سهم قابل توجهی در سبد ابزار‌های پرداخت غیرنقدی پیدا کرده‌اند.

در همین راستا، بانک‌ها با هدف افزایش سهم بازار، توسعه خدمات مرتبط با کارت‌های هدیه و بهبود تجربه کاربران را در دستور کار قرار داده‌اند که آمارهای مهرماه شاپرک نشان می‌دهد که بانک شهر صدرنشین شبکه بانکی در حوزه صادرکننده کارت هدیه و بن کارت است.