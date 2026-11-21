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کاروان استقلال راهی دبی شد
کاروان استقلال با هواپیمایی با طرح میناب ۱۶۸ راهی دبی شد.
به گزارش تابناک؛ تیم استقلال برای بازی با العین در هفتۀ پنجم لیگ نخبگان آسیا تهران را به مقصد امارات ترک کرد.
تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه که در سایر بازیهای آسیایی استقلال را همراهی میکرد، با وجود درج نامش در لیست پرواز در این سفر حضور ندارد.
منبع: فارس
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