390بازدید
سخنگوی جدید سپاه تهران مشخص شد
سهیل گرشاسبی سخنگوی سپاه تهران بزرگ طی حکمی از سوی فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ انتخاب شد.
به گزارش تابناک؛ به نقل از سپاه تهران بزرگ، طی حکمی از سوی سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، سرهنگ پاسدار «سهیل گرشاسبی» به عنوان سخنگوی این سپاه منصوب شد.
گرشاسبیسابقه سالها فعالیت در عرصههای رسانهای، فرهنگیو اجتماعی در کارنامه خود دارد. او پیشاز این فرمانده ناحیهجمارانبود وهم اکنونریاستسازمانبسیج فرهنگیانرا نیزبر عهده دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.