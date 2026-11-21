به گزارش تابناک؛ به نقل از سپاه تهران بزرگ، طی حکمی از سوی سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، سرهنگ پاسدار «سهیل گرشاسبی» به عنوان سخنگوی این سپاه منصوب شد.

گرشاسبی‌سابقه سالها فعالیت در عرصه‌های رسانه‌ای، فرهنگی‌و اجتماعی در کارنامه خود دارد. او پیش‌از این فرمانده ناحیه‌جماران‌بود و‌هم اکنون‌ریاست‌سازمان‌بسیج فرهنگیان‌را نیز‌بر عهده دارد.