روز پرنوسان بورس تهران با عقب‌نشینی ۱.۵ درصدی شاخص کل رقم خورد؛ روزی که نیمی از بازار سبز بود، اما ترازوی پول حقیقی به‌شدت به سمت خروج سرمایه سنگینی می‌کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران نخستین روز هفته را با چهره‌ای نوسانی آغاز کرد تا سایه سنگین روندهای کاهشی هفته گذشته همچنان بر تالار شیشه‌ای سنگینی کند. با وجود اینکه بیش از نیمی از نمادهای بازار امروز در محدوده مثبت معامله شدند، اما در نهایت دماسنج اصلی بورس عقب‌نشینی معناداری را ثبت کند.

سقوط شاخص کل زیر سایه سنگین‌وزن‌ها

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات امروز با ریزشی معادل ۱۲۹ هزار و ۳۱۲ واحد (شکست کانالی و افت ۱.۵۴ درصدی) ، تا سطح ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد عقب نشست. با این افتِ سنگین، بازدهی ماهانه شاخص کل در آبان‌ماه به محدوده ضعیف ۱.۱ درصد رسید. نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا و تابان بیشترین تاثیر در روند نزولی شاخص بورس داشتند.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز بیش از ۲۱ هزار واحد افت کرد و روی پله یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحد ایستاد. در مقابل، جریان معاملات در گروه‌های کوچک‌تر و متوسط بازار با فرمان دیگری جلو رفت؛ به‌طوری‌که شاخص کل هم‌وزن برخلاف روند شاخص کل، با ثبت رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی و بازدهی مثبت ۰.۴۲ درصدی، خود را به سطح ۲ میلیون و ۴۴۵ هزار واحد رساند واگرایی جالبی را در تابلوی معاملات رقم زد.

ارزش معاملات و ارزش دلاری بازار سهام ایران

حجم و ارزش معاملات در نخستین روز هفته همچنان چشمگیر بود. فعالان بازار در بیش از ۹۲۹ هزار نوبت معاملاتی، حجم بالایی از سهام را دست‌به‌دست کردند که ارزش کل معاملات خرد و بلوک را به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رساند. همچنین، ارزش کل بورس تهران در آخرین روز از آبان‌ماه به کانال ۲۸ هزار همت (معادل ۱۰۶ میلیارد دلار) رسید.

تابلوی امروز بورس روایتگر یک دوگانگی روشن بود؛ به گونه ای که در پایان دادوستدها، ۵۳۵ نماد (معادل ۵۶ درصد بازار) در محدوده مثبت و ۴۲۲ نماد (معادل ۴۴ درصد) در منطقه منفی کار خود را به پایان رساندند.

با این حال، تراز پول حقیقی در بازار کاملاً منفی بود. برآیند معاملات نشان می‌دهد که ۵.۲ همت پول حقیقی از بخش معاملات خرد و ۲.۴ همت نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در این میان، ارزش سفارش‌های خرید به ۶.۲ همت و سفارش‌های فروش به ۵.۲ همت رسید تا کفه ترازو در سمت عرضه کمی سنگین‌تر بماند.

کدام گروه‌ها میزبان پول‌های حقیقی شدند و کدام‌ها طرد شدند؟

نگاهی به مسیر حرکت نقدینگی حقیقی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند منابع خود را به سمت گروه‌های خاصی هدایت کنند. صندوق‌های نقره با ۱۴۱ میلیارد تومان، انبوه‌سازی با ۱۰۴ میلیارد تومان، گروه غذایی با ۹۵ میلیارد تومان و خودرویی‌ها با ۷۴ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. در سطح نمادها نیز «وبانک» ، «کاما» ، «انرژی» و «دزاگرس» صدرنشین جذب نقدینگی بودند.

در سوی مقابل، خروج سرمایه از گروه های مهم بازار کاملاً چشمگیر بود. صندوق‌های درآمد ثابت با ۲.۴ همت، فلزات اساسی با ۱.۲ همت، کانه‌های فلزی با یک همت، فرآورده‌های نفتی با ۷۹۸ میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی با ۵۸۵ میلیارد تومان و صندوق‌های بخشی با ۵۳۱ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در بخش نمادها نیز غول‌های بورسی نظیر «فولاد» ، «شتران» ، «شپنا» ، «اهرم» ، «معادن» و «پالایش» در صدر لیست خروج نقدینگی ایستادند.



