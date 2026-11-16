قاب پایانی بورس با رشد شاخص و خروج پول از صندوق درآمد ثابت

بورس تهران برای دومین روز متوالی سبزپوش شد و شاخص کل با رشد بیش از ۴۸ هزار واحد به سطح ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران برای دومین روز متوالی روندی صعودی را تجربه کرد و شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۸ هزار واحد، به سطح ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید. این رشد، بازدهی مثبت ۰.۵۷ درصدی را برای شاخص کل رقم زد.

هم‌زمان با افزایش شاخص کل، شاخص قیمت وزنی ـ ارزشی نیز بیش از ۷۹۰۰ واحد رشد کرد. شاخص کل هم‌وزن هم با صعود بیش از ۲۵ هزار واحد، در سطح ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد قرار گرفت تا هر دو شاخص اصلی بازار، معاملات امروز را در محدوده مثبت به پایان برسانند.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس

در جریان دادوستدهای امروز، نمادهای فملی، شپنا، تابان، فولاد، فارس و شبندر بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین نمادهای فملی، فولاد، شتبریز و وبملت در میان پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار قرار گرفتند.

بورس ۱۱۰ میلیارد دلاری

تعداد معاملات بورس امروز از یک میلیون و ۱۶۷ هزار معامله فراتر رفت و ارزش این معاملات به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به روز گذشته افزایش داشت. ارزش بازار بورس تهران نیز از ۲۹ هزار همت عبور کرد که معادل ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

چند درصد نمادهای بورس مثبت بودند؟

سهامداران امروز شاهد بازاری نسبتاً سبز بودند؛ به‌طوری‌که ۵۹۰ نماد، معادل ۶۰ درصد نمادها، با افزایش قیمت همراه شدند و ۳۸۹ نماد، معادل ۴۰ درصد، افت قیمت را تجربه کردند. ارزش سفارش‌های خرید به ۱۲.۴ همت رسید و ارزش سفارش‌های فروش نیز ۱.۵ همت بود.

با وجود رشد شاخص‌ها و برتری تعداد نمادهای مثبت، ۳۲۷ میلیارد تومان پول از معاملات خرد بورس خارج شد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز خروج ۲.۸ همت پول را ثبت کردند.

گروه هایی با بیشترین ورود پول

در بخش ورود پول حقیقی، صندوق‌های سهامی با جذب یک همت در صدر قرار گرفتند. پس از آن، گروه‌های دارویی با ۴۰۷ میلیارد تومان، خودرو با ۳۶۷ میلیارد تومان، فلزات با ۲۳۸ میلیارد تومان و نفتی با ۱۶۸ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در میان نمادها نیز شتران، تابان، دعبید و خودرو بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.

خروج ۲.۸ همت از صندوق درآمد ثابت

در مقابل، صندوق‌ درآمد ثابت با خروج ۲.۸ همت، بیشترین خروج پول را ثبت کردند. پس از آن‌ها، گروه‌های شیمیایی با ۷۵۴ میلیارد تومان، صندوق‌های اهرمی با ۵۶۲ میلیارد تومان، چندرشته‌ای با ۳۵۹ میلیارد تومان، بانک با ۲۳۷ میلیارد تومان و صندوق‌های طلا با ۱۸۶ میلیارد تومان قرار گرفتند. نمادهای کرماشا، شپدیس، وبملت و اهرم نیز در صدر فهرست نمادهای دارای بیشترین خروج پول بودند. بنابراین، رشد شاخص‌ها با خروج پول از معاملات همراه شد.



