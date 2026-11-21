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جزییات طرح زوج و فرد در تهران امروز ۳۰ آبان
جزییات اجرای طرح زوج و فرد در تهران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. امروز طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا نمیشود.
به گزارش تابناک؛ اجرای طرح زوج و فرد در تهران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از درب منزل نخواهد بود و تنها در محدوده کنترل آلودگی هوا اجرا میشود. بنابراین محدودیتروزهای گذشته درخصوص تردد خودروهای با پلاک زوج و فرد وجود ندارد.
کاهش آلایندههای هوا در تهران باعث شد که محدودیتهای ترافیکی و اجرای طرح زوج و فرد برداشته شود.
امروز تمامی خودروها امکان تردد در تهران را دارند به جز نقاطی که طرح آلودگی هوا و طرح ترافیک اجرا میشود.
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