جزییات اجرای طرح زوج و فرد در تهران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. امروز طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا نمی‌شود.

به گزارش تابناک؛ اجرای طرح زوج و فرد در تهران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از درب منزل نخواهد بود و تنها در محدوده کنترل آلودگی هوا اجرا می‌شود. بنابراین محدودیت‌روزهای گذشته درخصوص تردد خودروهای با پلاک زوج و فرد وجود ندارد.

کاهش آلاینده‌های هوا در تهران باعث شد که محدودیت‌های ترافیکی و اجرای طرح زوج و فرد برداشته شود.

امروز تمامی خودروها امکان تردد در تهران را دارند به جز نقاطی که طرح آلودگی هوا و طرح ترافیک اجرا می‌شود.



