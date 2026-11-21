اف بی آی که حاوی داده‌های مربوط به احکام بازداشت، افراد تحت تعقیب و بررسی سوابق افراد در آمریکا است، هک شد.

به گزارش تابناک؛ شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد اف‌بی‌آی در حال بررسی نفوذ هکرها به پایگاه اطلاعات ملی جرایم این نهاد است؛ سامانه‌ای که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل اطلاعات میان نیروهای انتظامی فدرال، ایالتی و محلی آمریکا استفاده می‌شود.

این پایگاه اطلاعاتی حاوی داده‌های مربوط به احکام بازداشت، افراد تحت تعقیب و بررسی سوابق است. این دومین حمله سایبری به سامانه‌های اف‌بی‌آی در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود.

پیش از این نیز در سپتامبر، اطلاعات شخصی کارکنان این نهاد در یک حمله سایبری به سرقت رفته بود.

منبع: تسنیم



