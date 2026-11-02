افزایش شبانه دمای یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سوئد، بلژیک و لوکزامبورگ، نگرانی‌ها از وقوع حمله سایبری مشابه حمله اخیر به فروشگاه‌های فرانسه را در پی داشته است.

به گزارش تابناک، سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای در سوئد، بلژیک و لوکزامبورگ اعلام کرده‌اند که دمای یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها شعبه آن‌ها طی شب گذشته افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره وقوع یک حمله سایبری مشابه حمله‌ در فرانسه را برانگیخته که به از بین رفتن مواد غذایی به ارزش میلیون‌ها یورو منجر شد.



فروشگاه زنجیره‌ای «کوپ» Coop سوئد امروز اعلام کرد که شش شعبه این مجموعه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در همین حال، گروه خرده‌فروشی سوئدی «ایکا» ICA اعلام کرد از وقوع حادثه‌ای در طول شب که سامانه‌های سرمایشی و فریزرهای شمار محدودی از شعب آن را تحت تأثیر قرار داده، مطلع شده است.



شرکت خرده‌فروشی «آهولد دلز» Ahold Delhaize هم که ماه گذشته وقوع یک حادثه امنیت سایبری را به پلیس هلند گزارش کرده بود، اعلام کرد یک «حادثه فناوری اطلاعات» یخچال‌ها و فریزرهای ده‌ها فروشگاه این شرکت در بلژیک و لوکزامبورگ را تحت تأثیر قرار داده است.



سخنگوی این شرکت، سارا دِ میستر، گفت که فروشگاه زنجیره‌ای متوجه افزایش دما در سامانه‌های سرمایشی خود شده و این حادثه در دست بررسی است.



روزنامه بلژیکی Le Soir هم گزارش داد که ده‌ها فروشگاه و سوپرمارکت در این کشور تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند.

«استفان مولانز»، مدیر اجرایی شرکت سابکوبل Sabcobel که در زمینه نصب سامانه‌های سرمایشی تخصص دارد، به این روزنامه گفت «ما از ساعت یک بامداد بسیج نیروهای فنی را آغاز کردیم. تمام شب و صبح را صرف قطع اتصال تجهیزات آسیب‌دیده از شبکه برق کردیم».



پلیس فرانسه در ماه اکتبر اعلام کرده بود که هکرها در حمله‌ای گسترده، کنترل سامانه‌های سرمایشی حداکثر ۷۰۰ سوپرمارکت را به دست گرفتند؛ حمله‌ای که به خسارت سنگین ناشی از فساد مواد غذایی منجر شد و آسیب‌پذیری سامانه‌های متصل به اینترنت را آشکار کرد.

در آن حمله، هکرها از راه دور تنظیمات هزاران دستگاه فریزر، یخچال و محفظه‌های سردکننده را تغییر داده بودند و دمای آن‌ها را از منفی ۲۷ درجه سانتی‌گراد به بیش از ۵۰ درجه رسانده بودند.



بیشتر بخش‌های نگهداری مواد غذایی سرد در سوپرمارکت‌ها به اینترنت متصل‌اند تا امکان تعمیر و نگهداری از راه دور و دریافت هشدار درباره اختلال در عملکرد سامانه‌ها فراهم باشد.



به گزارش گاردین، دادستانی پاریس تحقیقات رسمی درباره حمله سایبری در فرانسه را آغاز کرده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، به آژانس ملی امنیت سایبری این کشور (ANSSI) دستور داده این حمله را بررسی کند.

منبع: فارس

