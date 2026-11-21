به گزارش تابناک،دومتعلق بهدر جزیرهرا در پاسخ به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده موردقرار داده است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دقایقی پیش در پاسخ به تداوم تجاوز و نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، با اجرای یک عملیات ترکیبی آفندی موشکی و پهپادی، با رمز مبارک «یا ام‌البنین (س)» ، مواضع ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین را هدف آتش موشکی و پهپادی قرار دادند.

در جریان این عملیات، دو رادار متعلق به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ارتش آمریکا، مستقر در پایگاه‌های الرفاع و عوالی بحرین، هدف قرار گرفتند.

از بامداد امروز، عملیات‌های پرهزینه اسکورت و پوشش هوایی ارتش آمریکا در منطقه، نه‌تنها به اهداف موردنظر این کشور دست نیافته، بلکه با خسارات فراوان به تجهیزات و شناورهای تحت پوشش آن در دریا و آسمان همراه بوده است. در ادامه این تحرکات و در پی نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران توسط دو فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی MQ-۱ و MQ-۹ ارتش متجاوز آمریکا، مواضع نظامی این کشور در پایگاه‌های مذکور هدف عملیات نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار می‌دهد که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و نقض حریم هوایی ایران از سوی هیچ کشور و نیروی متجاوزی، بدون پاسخ سخت و قاطع رزمندگان اسلام نخواهد ماند.