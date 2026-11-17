

به گزارش تابناک سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به حاکمان بحرین هشدار داد: همکاری در تهاجم به ایران اسلامی، حیات در حباب امنیتی آمریکا و تعرض به حریم مرجعیت شیعه، سه اشتباه کلیدی رژیم آل خلیفه است که در صورت ادامه، حیات آنان را در نظم امنیتی جدید منطقه به تردید خواهد انداخت. العاقل یکفی بالاشاره.