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هشدار سخنگوی سپاه به رژیم آل خلیفه
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد: ادامه اشتباهات رژیم آل خلیفه، حیات آنان را در نظم امنیتی جدید منطقه به تردید خواهد انداخت. العاقل یکفی بالاشاره.
به گزارش تابناک سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به حاکمان بحرین هشدار داد: همکاری در تهاجم به ایران اسلامی، حیات در حباب امنیتی آمریکا و تعرض به حریم مرجعیت شیعه، سه اشتباه کلیدی رژیم آل خلیفه است که در صورت ادامه، حیات آنان را در نظم امنیتی جدید منطقه به تردید خواهد انداخت. العاقل یکفی بالاشاره.
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