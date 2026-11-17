آسپرین

مامان؛ فقدانی که اثرش در بخش‌های مختلف زندگی باقی می‌ماند. از دست دادن مادر می‌تواند احساس امنیت، دلبستگی و تجربه‌ی روزمره‌ی ما را تحت تأثیر قرار دهد. دلتنگی و زنده شدن دوباره‌ی خاطرات، بخشی از فرایند سوگواری است. سوگ، مسیری شخصی است و برای هر فرد شکل متفاوتی دارد.