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آسپرین
چرا غصه از دست دادن مادر فراموش نمیشود؟
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مامان؛ فقدانی که اثرش در بخشهای مختلف زندگی باقی میماند. از دست دادن مادر میتواند احساس امنیت، دلبستگی و تجربهی روزمرهی ما را تحت تأثیر قرار دهد. دلتنگی و زنده شدن دوبارهی خاطرات، بخشی از فرایند سوگواری است. سوگ، مسیری شخصی است و برای هر فرد شکل متفاوتی دارد.
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